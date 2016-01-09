AKP, başkanlık kampanyasını nasıl yürütecek?

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken Cumhurbaşkanlığı ve AKP, başkanlık sisteminin halka anlatılması için seferberlik başlatıyor.

Milliyet’ten Abdullah Karakuş’un haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve her fırsatta dile getirdiği başkanlık sisteminin tanıtılması için Ak Parti teşkilatları atağa geçiyor. Teşkilatlar gece gündüz çalışacak ve köy köy gezerek sistemi anlatacak.

Ak Parti’nin bugüne kadarki en kapsamlı çalışması, başkanlık sistemine geçişe destek için yapılacak. Medya aracılığıyla başkanlık sisteminin yararlarını ayrıntılı olarak anlatacak olan AK Parti, miting, anket, birebir temas ve en önemlisi arama konferansları ile halka sistemi aktaracak. Ak Parti kulislerinde bunun için köy köy gezilebileceği ve hatta telefon aracılığıyla geniş bir kesime ulaşılmasının hedeflendiği dile getiriliyor.

Sezer-Ecevit örneği

Başkanlık sistemine destek için Ak Parti kadın kolları da ev ev gezecek ve çalmadık kapı bırakmayacak. Halkla birebir temasta yeni Anayasanın ve başkanlık sisteminin gerekliliği anlatılacak.

Başkanlık sisteminin ülkenin geleceği için ve yeni krizler yaşanmaması için şart olduğunu vurgulayacak olan Ak Partililer, geçmiş yıllarda dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakanı Bülent Ecevit arasındaki büyük krize neden olan olayı örnek gösterecek.

Muhtarlara olumlu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan da başkanlık sistemine yönelik çalışmaları yakından takip edecek. Öncelikle toplumsal mutabakatın sağlanmasını isteyen Erdoğan da katılacağı toplantılar ve açılışlar aracılığıyla başkanlık sistemine destek isteyecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı muhtarlar toplantısı da bunun en önemli zeminlerinden birini oluşturacak. Geçen hafta yapılan toplantıda muhtarlar Erdoğan’ı başkanlık sistemini anlatması için illerine davet etti. Erdoğan da muhtarlara olumlu yanıt vererek bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığının mesajını verdi.

ABD’li senatörleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı içindeki ofisinde sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senato Üyesi Kirsten Gillibrand Başkanlığındaki ABD Senato heyetini kabul etti. Kabulde ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass da yer aldı.

‘Bu ülkenin kaderi 'Başkanlık Sistemi’

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile başkanlık sistemini halka anlatmak için neler yapacaklarını konuştum.

“Başkanlık bu ülkenin kaderidir” diyen Turan, “Biz başkanlığı Ak Parti’nin geleceği için istemiyoruz. Biz zaten 13 yıldır iktidardayız. Başkanlığı gelecek yıllarda muhtemel krizleri aşmak için öngörü olarak ortaya koyuyoruz. Bu mesele Tayyip Erdoğan’ın şahsi meselesi değildir. Bu mesele bu milletin geleceği adına siyasi risk olmasın diye bizim ortaya attığımız bir iddia. Tabii ki her iddia tartışılır” vurgusu yaptı.

Başkanlığın Türkiye için gerekliliğini hem klasik yöntemlerle hem de arama konferanslarıyla anlatacaklarını belirten Turan, “Televizyon ve gazetelerde anlatacağız. Mitinglerimiz olur. Biz başkanlığı dayatmayla değil halkın talebi doğrultusunda hayata geçirmek istiyoruz. Arama konferansında halkın bu meseleyi anlaması için büyük imkan olarak değerlendiriyoruz. Arama konferansları klasik konferanslar gibi olmayacak. Arama konferansında herkes konuşmacı olacak. Çok farklı fikirlerin tartışılıp ortak metne döndürüldüğü bir süreci başlatacağız” dedi.

Köy köy dolaşılacağını vurgulayan Turan, “Arama konferanslarını yüzlerce, binlerce yapma ihtimali var. Her şehirde, her köyde yapma imkanımız var. Bizim teşkilatımız da devletimiz de bu konuda teknik alt yapıya sahip. Arama konferanslarının halk tarafından çok fazla karşılık bulacağını ve karşılıklı olarak birbirimizi ikna edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Telefonla teması da değerlendirdiklerini belirten Turan, “Anketler, kamuoyu çalışmaları olabilir. Arama konferansı bu sürece bir şekil katacak. Demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Katılımcıların tabana yayıldığı bir sistem olacaktır. Türkiye’de çok fazla uygulanmayan bir sistem. Biz başkanlığı halka anlattığımız zaman halkın bizi anlayacağını çok iyi biliyoruz” dedi.

Elimiz kuvvetli

Dünyaya örnek bir teşkilat ağlarının olduğunu belirten Turan, “En ücra köylere kadar hatta ulaşılacaktır. Teşkilatlarımızın tecrübesiyle biz bu süreci çok rahat aşacağız. Eski yıllarda referandumlarda da teşkilatımız bu işi göğüsledi. Aynı dirayet ve çalışma temposuyla bu dönemde başkanlığı sorunsuz hayata geçirme imkanı verir bize. Vatandaşa anlattıkça sonuç gelecek. Elimiz kuvvetli. Vatandaşa anlattığımız işin şahsi bir talebimiz olmadığı bu milletin geleceği adına endişemizden kaynaklandığını anlattıkça milletimiz bize destek olacaktır” dedi.

Turgut Özal, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş’in de geçmişte başkanlığı istediğini dile getiren Turan, şimdiki sistemin içe dönük krizler ve kavgalar üreteceğini vurguladı, “Biz Ak Parti olarak başkanlığı öneriyoruz” ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Ak Parti bu projeden vazgeçecek gibi gözükmüyor. Bunu Turan’ın “Artık ok yaydan çıktı” sözlerinden de anlıyoruz.

Başkanlık sistemi ile ilgili mutlaka referanduma gidilmesi gerektiği üzerinde de duruluyor.

Buna yönelik adımlar da sanırım önümüzdeki dönemde tartışılacak en önemli Gündem maddelerinden biri olacak.