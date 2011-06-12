AKP, 'balkon' hazırlıklarını tamamladı!

T24 - AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen ''balkon''da hazırlıklar tamamlandı.



AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin yapılan hazırlıklar tamamlandı. Basın mensuplarının seçim sonuçlarını daha rahat izleyebilmesi için 3 adet dev ekran kuruldu. Televizyon kanallarının yayın yapabilmesi için de masalar oluşturuldu.



Başbakan Erdoğan'ın seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra konuşma yapacağı belirtilen ''balkon''da da hazırlıklar tamamlandı.



Balkona ''Milletimiz kazandı, demokrasi kazandı. Teşekkürler Türkiye'' şeklinde yazılar asıldı.





