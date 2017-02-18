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AKP Avusturya Teşkilatı Sorumlusu: Referandumda "hayır" çıkarsa iç savaş çıkar!

"Mesele AK Parti meselesi değil, vatan meselesi"

18 Şubat 2017 17:01

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP Avusturya Teşkilatı Sorumlusu Mahmut Koç'un bir konferansta yaptığı açıklamadan bir bölümü Twitter hesabından paylaştı.

ANF logolu söz konusu videoda, Mahmut Koç, "Bu süreçte kafa karışıklıkları var diktatörlük ve tek kişi gibi. İnşallah hep beraber anlatırız. Mesele AK Parti meselesi değil, vatan meselesi. O yüzden de elimizden geleni yapmalıyız. Eğer bu seçimde kötü bir sonuç çıkarsa, Allah korusun iç savaş çıkar" ifadesini kullanıyor.

Tuncay Özkan'ın paylaştığı video şöyle:

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AKPiç savaşCHPTuncay ÖzkanAKP Avusturya Teşkilatı SorumlusuMahmut Koçreferandumhayır
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