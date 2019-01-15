"AKP anketi: Kararsızlar dağıtılmadan yüzde 34 oy alınıyor"

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan, AKP'nin yerel seçim öncesi yaptırdığı ankette 2009'daki oy oranına gerilediğini yazdı. Kaplan'ın aktardığına göre AKP, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 34 oy alıyor.

Emine Kaplan'ın haberi şöyle:

Belediye başkan adaylarının tamamını bu ay sonuna kadar açıklayacak olan AKP, bir yandan da kamuoyu anketleriyle partinin ülke geneli ve illerdeki oy oranına yönelik çalışma yapıyor. İstanbul’da partinin oy oranının 10 puan önde olmasına karşın bazı ilçelerin kaybedilebileceği, Ankara’da ise AKP ve CHP adayları arasında ‘başa baş’ bir durum olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Reuters’a konuşan ve adını vermeyen bir AKP’li yetkili ise Ankara’nın kaybedilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerinde bir önceki seçime göre oy oranında yüzde 8 oranında kayıp yaşayarak yüzde 42’lere inen AKP’nin yaptırdığı anketler, yerel seçimde bu oranın da altına düşüleceğine işaret ediyor. Son MYK toplantısına sunulan anket sonuçlarına göre, partinin oy oranı ülke genelinde kararsızlar dağılmadan yüzde 34 oranında görünüyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu oranın yüzde 38-39’a çıktığı kaydedilirken, asıl seçim propagandasına başlanacağı 1 Şubat tarihinden itibaren kararsızlardaki dağılımın parti lehine ulaşacağı, ‘seçim yatırımı’ projelerin açıklanmasıyla oranın daha da artacağı hesabı yapılıyor.

Anketlerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sık sık ‘Cumhur İttifakı’ için hedef koyduğu yüzde 52’lik oy oranına ulaşılabileceği kaydediliyor.

AKP yöneticileri, genel olarak partinin yerel seçimlerde milletvekili seçimlerinden daha az oy aldığına dikkat çekerken, partinin bugüne kadar yerel seçimlerde en az oy aldığı 30 Mart 2009 seçimi oldu. AKP, 2004 yerel seçimlerinde yüzde 40, 2009’da yüzde 38, 2014’te ise yüzde 45 dolayında oy aldı.