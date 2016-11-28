AKP: Anayasa değişikliği teklifi 15 gün içerisinde Meclis'e sunulacak

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “15 gün içerisinde anayasa değişikliğiyle ilgili teklifi meclise vereceğiz” dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ), 'Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset' konulu konferansa katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye'nin geleceğe doğru yol katedebilmesi için yeni anayasanın ve parlamenter sistemin değiştirilmesi gerektiğini savundu, yeni anayasanın bahar aylarında referanduma sunulacağını açıkladı.

15 gün içerisinde anayasa değişikliğiyle ilgili bir teklifi Meclis'e vereceklerini dile getiren Şentop, “Bahar aylarında bir referandumla anayasa değişikliğini halkımızın onayına sunacağız. Türkiye şu anda 1982 yılında yapılan bir anayasa ile idare ediliyor. Bugüne kadar mayıs ayında yapılan değişiklikle birlikte 18 değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler arasında çok önemli dokunmalar var. Mesela AKP’nin 2004 yılında anayasanın 90. maddesiyle ilgili yaptığı değişiklik, çok önemli bir değişikliktir. Bu kadar değişikliğe rağmen Türkiye hala yeni Anayasayı tartışıyor. Bunun sebebi şudur, biz bu değişiklerle sözde bir değişiklik yapıyoruz. Şu anki anayasanın paradigmasıyla ilgili bir sorun var” dedi.

Eyalet sistemi

Başkanlık sistemi tartışmalarında Türkiye'nin bölüneceğini savunanların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkanlık sistemi denince akla ABD geliyor. Orada eyalet sistemi var. Aynı zamanda federasyondur ABD. Şimdi şöyle bir algı oluşuyor; Türkiye Başkanlık sistemine geçerse Türkiye'de de mi eyalet sistemi olacak? Bu yanlış bir tutum. Başkanlık sistemi dediğiniz şey bir hükümet sistemi tartışmasıdır. Yürütme erki içinde geçen bir tartışmadır. Federasyon dediğimiz şey ise devletin yapısıyla ilgili bir husus. Bu iki unsur birbiri ile teorik olarak ilgisi olmayan şeylerdir. Almanya'ya bakın federasyon var ama bir de parlamenter sistem var. Demek ki federasyon sadece başkanlık ile olmuyor.”