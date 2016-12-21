AKP, anayasa değişikliği için ilk engeli atlattı

Anayasa Komisyonu’nda AKP, anayasa değişikliği konusunda ilk önemli engeli atlattı. CHP ve HDP’nin teklifin rejim değişikliği yaptığı gerekçesiyle ayrı ayrı verdikleri anayasa aykırılık önergeleri dün gece 02.24’de oylanarak reddedildi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan, dünkü toplantıda, anayasaya aykırılık önergesi üzerinde 4 CHP'li milletvekiline söz verilmediğini bu nedenle oylamanın yenilenmesini talep etti.

Tezcan’dan sonra HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da, “Bizim de milletvekillerimiz gecenin geç saatlerine kadar bizlerle birlikte oldular fakat CHP’li arkadaşlarımıza söz verilmediğinden dolayı kendileri de söz almadılar” dedi.

İç tüzük hükmünün açık olduğunu anlatan Dora, “Çok önemli bir konu tartışıyoruz; Türkiye’nin geleceği, bir anayasal değişikliğe gidiyoruz” dedikten sonra oylamanın yenilenmesi talebinde bulundu. İç tüzük hükümlerinin uzun süre masaya yatırıldığı bir tartışmasını sonunda komisyon Başkanı Mustafa Şentop, dünkü toplantıda, Anayasaya aykırılık önergelerinin görüşüldüğünü, oylandığını ve konunun kapandığını söyledi. Ancak, muhalefet dün önergeler üzerinde söz verilmeyen milletvekillerinin söz verilmesi ve oylamanın yeniden yapılması konusunda ısrarını sürdürdü. CHP Grup Başkanvekili Özel, Şentop'un usul tartışması açmaktan kaçtığını savunarak, "4 arkadaşımıza anayasaya aykırılık üzerinde söz verin, yeniden oylama yapmayalım." diye konuştu.

Özel, AKP’lilerin ‘pazarlık yapıyorsun’ sözlerine Özel, "Pazarlık yapmıyorum. Yaparsam başka şekilde yaparım ve onun da alasını bilirsiniz" yanıtı verdi.

Dün gece anayasa aykırılık önergesi oylama öncesinde yaşanan tartışmalar şöyle:

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Bir cümle bir şey söyleyeyim çözmek içinproblemi.

Sayın Başkanım, şimdi, oldukça…

YUSUF BAŞER (Yozgat) – Bırakıp gidelim, başkalarına konuşsunlar ya.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Gidin, oylarız siz gidince o zaman.

Şimdi, sabırlı olalım, sabırlı olalım arkadaşlar.

BAŞKAN – Hayır, ilk söz isteyenlerden birisidir Yusuf Bey.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Hayır, hayır, tamam.

BAŞKAN – Ben de biraz müsamahasına dayanarak söz vermedim.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Yani, görüyorum ki…

BAŞKAN – Kâtip Üye Muhammet Emin Bey, aynı şekilde.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Şöyle: Tabii milletvekili arkadaşlarımızın

hepsi konuşacaklar.

BAŞKAN – Komisyon üyesi arkadaşlarımız…

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Hayır, hayır, Komisyon üyesi arkadaşlarımızın ve diğerlerinin.Burada gördüğümüz kadarıyla şöyle bir tablo var: Anayasa’ya aykırılıkla ilgili kısmını oylamak istiyorsunuz, ondan sonra da devam edeceğiz.

BAŞKAN – Evet, ondan sonra devam edeceğiz.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Yarın ederiz, bugün ederiz, nasıl uygunolursa.

BAŞKAN – Evet.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Şimdi, Anayasa’ya aykırılıkla ilgili oylama yapılmadan kısaca görüşlerini söylemek isteyen birkaç arkadaşımız var, diğer arkadaşlarımız genelle ilgili düşüncelerini anlatmak istiyorlar. Onun için onlara kısa kısa –onlar da uzatmasınlar- verelim, oylayın ve ondan sonra…

BAŞKAN – Onlara genelle ilgili mi, aykırılıkla ilgili mi istiyorsunuz?

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Yok eğer öyleyse onlar da…

BAŞKAN – Aykırılıkla ilgili istiyor.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – O zaman onları da dinleyelim.

BAŞKAN – O zaman buradan başlayalım.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Tabii, tabii.

Ben de konuşacağım bittikten sonra.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – O sınırlama olmasın, biz de

sabaha kadar oturur, konuşuruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Ben konuşacağım Başkan olarak.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Komisyon üyesi değiliz diye bir sınırlama yok. Yani, burada herkes milletvekili Sayın Başkan. Saat dörttenberi biz de söz alalım diye bekliyoruz. Komisyon üyelerine önceden sözveriyorsanız ve bunda da bir sınırlama yoksa bizim için hiç sorun yok. Sabaha kadar otururuz, buradan da Meclise gideriz, 14.00’e kadar kimse buradan çıkamaz o zaman.

BAŞKAN – “Çıkamaz.” değil, toplantıyı ben yönetiyorum müsaadenizle.

Pekâlâ da çıkılır.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Toplantıyı bitirirsiniz, çıkarız.

BAŞKAN – Bitiririz, çıkarız.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Biz de sabaha kadar

buradayız.

BAŞKAN – Konuştuk, biliyorsunuz Bülent Bey, sizinle konuştuk.Ben “Bitireceğim.” demiyorum, devam edeceğiz, gün içindebaşlayacağız, devam edeceğiz yine. Yani ama müsamaha gösteriyoruz, hep beraber birbirimize gösterelim diyorum.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkan, Sevgili Başkan, müsamaha göstermeyin. Bakın hepimizin çocuklarının geleceğini ilgilendiren bir konuyu görüşüyoruz. Az önce söyledim; herkes hukukçu, kabul, bir de doktor görüşüyle bir görüş aktaralım.

BAŞKAN – Yani, bugün aktarılması gereken bir görüş mü bu?

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Evet.

BAŞKAN – “Devam edeceğiz.” diyoruz.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkanım, Sevgili

Başkanım, Anayasa’ya aykırılıkla ilgili bir olay var. Siz diyorsunuz ki: “Önce

Komisyon üyelerine söz verelim.”

BAŞKAN – Şüphesiz.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – 10 AKP üyesi de görüşsün. O zaman biz de konuşalım.

BAŞKAN – Arkadaşlar, önergelerle ilgili zaten bu kadar uzun görüşme yapılmamış ben soruyorum arkadaşlara. Arkadaşlar, önergeleri izah eden görüşmelerin çoğunda gerekçe okutulmuş, oylama yapılmış. Bakın, önergeler üzerine sadece konuşuyoruz bu kadar zamandır. Bütünü üzerinde

konuşacağız.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkanım, Sevgili

Başkanım, bu, rastgele bir yasa değil ki Anayasa’yı konuşuyoruz.

BAŞKAN – Şüphesiz, tabii ama İç Tüzük’e ve Komisyon teamüllerine uygun olarak konuşacağız, başka türlü değil.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sabahtan beri biz de

bekliyoruz. Arkadaşlarımız Komisyon üyesi, biz de milletvekiliyiz, bize de sözverin o zaman.

BAŞKAN – Vereceğiz ama bütün milletvekillerine ve Komisyon üyelerine bugün itibarıyla söz verme imkânım yok, vaktimiz de belli, yirmi dört saat bir gün.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Arkadaşlar, fikrimi değiştirmedim, önerge üzerinde sadece Komisyon üyesi arkadaşlara söz veriyorum. Geneli üzerindeki görüşmelerde Komisyonüyesi olmayan milletvekili arkadaşlarımıza da söz vereceğim.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkan, bu olmadı ama.

BAŞKAN – Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin Anayasa’ya aykırılıkönergesini oya sunuyorum: Önergeyi kabul edenler…

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, bakın, birkaç dakika…

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Sayın Başkan, bu tavır doğru mu Allah aşkına?

BAŞKAN – Önergeyi kabul etmeyenler… Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların, Bülent Tezcan ve arkadaşlarının vermiş olduğu Anayasa’ya aykırılık önergesi kabul edilmemiştir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Başkan, yanlış yapıyorsunuz bakın.

BAŞKAN – Şimdi Sayın Meral Danış Beştaş ve arkadaşının…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, biraz önce söz vereceğinizi söylediniz, bu lafınız tutanaklara geçti.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Tam da getirdiğiniz Anayasa değişikliği işte bu. Reisiniz de bunu yapacak.

BAŞKAN – …vermiş olduğu önergeyi oya sunuyorum: Kabul edenler…

Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, çok kısa, bir iki dakika…

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – İşte AKP anlayışı bu.