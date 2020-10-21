AKP Amasya Milletvekili Karahocagil, Koronavirüs'e yakalandı

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Karahocagil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşimle birlikte halsizlik, vücut kırgınlığı sebebiyle dün akşam TBMM’de yaptırdığımız Kovid-19 testlerimiz pozitif çıkmıştır. Doktorlarımızın da tavsiyeleriyle tedavi sürecimizi evde geçiriyoruz. Bol dualarınızı bekliyoruz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman dün yaptıkları açıklamada Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve tedavi süreçlerinin evde devam ettiğini duyurmuştu.