AKP'nin Afyonkarahisar kampı için hazırlıklar tamamlandı

AKP’nin 22’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın yapılacağı Afyonkarahisar’daki NG Güral Termal Otel etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. AKP’nin Ankara Kızılcahamam’daki Asya Termal Otel yerine bu yıl için tercih ettiği Afyonkarahisar’daki 5 yıldızlı NG Güral Termal Otel’de 22’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın hazırlıkları tamamlandı. Afyonkarahisar- Ankara yolu üzerinde bulunun otele açılan her yol tutulurken, otelin yola cephesi bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye gelen her otomobili polisler karşılıyor ve gitmek istedikleri noktaya göre yol tarif ediliyor.

Toplantının gerçekleşeceği otelin bir cephesine AKP bayrağı ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı bez afişler asılırken, onun hemen yanında Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri yer alıyor. Bununla birlikte bölgede, özellikle toplantının yapılacağı NG Güral Termal Otel’i gören diğer otellere de Başbakan Erdoğan afişi ve AK Parti bayrakları asıldı. Ak Parti’nin Afyonkarahisar kampını takip etmek isteyen basın mensupları için de oteli tam karşıdan gören noktaya basın merkezi kuruldu.

Bakan Eroğlu inceleme yaptı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali İrfan Balkanlıoğlu ile birlikte saat 10.00 sıralarında toplantının yapılacağı otele gelerek, hazırlıkları inceledi. Otelde yaklaşık 1 saat akalan bakan Eroğlu, ardından Cuma namazı için kent merkezindeki İmaret Camii’ne gitti.

Sağanak yağmurun etkili olduğu Afyonkarahisar’da, AK Parti kurucu üyeleri, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin çağrılı olduğu kampa girişler de yavaş yavaş başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ise kampın ikinci günü Cumartesi sabah saatlerinde kampa katılması bekleniyor. Açılış konuşmasını 10 Mayıs Cumartesi günü saat 11.30’da yapacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kapanış konuşmasını ise pazar günü saat 15.30’da yapacak. Toplantı, Başbakan Erdoğan’ın yapacağı açılış ve kapanış konuşması hariç basına kapalı gerçekleştirilecek.

Toplantı konuları

Kampta, 30 Mart yerel seçim sonuçları ile cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2015 yılında yapılacak genel seçimlere ilişkin sunumu AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Mustafa Şentop yapacak. 17 ve 25 Aralık sonrası yaşananlarla, çözüm sürecine ilişkin gelişmeleri İçişleri Bakanı Efkan Ala değerlendirecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Fethullah Gülen’in iadesi ile ilgili gelişmeleri aktaracak, kamuoyunun yakından takip ettiği Balyoz ve Ergenekon davalarına ilişkin son durum hakkında da bilgi verecek.