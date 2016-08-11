AKP: Af konusu gündemimizde yok, nereden çıktı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı af çıkacağı tartışmalarını değerlendirirken “ "Bu nereden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum. Ama af konusu değil bizim gündemimizde, zihnimizde kesinlikle yoktur. Böyle bir konu olamaz" dedi.

Meclis'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcı, yeni hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında bir genel af olabileceği iddiasının hatırlatılması üzerine, "Bu nereden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum. Ama af konusu değil bizim gündemimizde, zihnimizde kesinlikle yoktur. Böyle bir konu olamaz" ifadesini kullandı.

Yazıcı, "Türkiye, terörle çok yoğun, etkin bir şekilde mücadele ederken aftan söz etmek, akla mantığa sığmaz, büyük bir haksızlık. Biz de hiçbir zaman haksızlıkların aracı olmayız, müsaade etmeyiz. Af konusu bizim gündemimizde yoktur. Zihnimizin herhangi bir yerinde de afla ilgili herhangi bir yer söz konusu değildir" diye konuştu.

“Denetimli serbestlik başka bir şey”

Bir gazetecinin, "Denetimli serbestlikle ilgili bir çalışma olabileceği belirtiliyor" sözleri üzerine Yazıcı, "O, çok ayrı bir şeydir. Hukukçu olanlar çok iyi bilir. Af demek, verilmiş olan, kesinleşmiş olan yargısal hükümleri, bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırmak, hiç hüküm giymemiş hale getirmektir. Ama denetimli serbestlik dediğiniz, hükümlerde değişiklik olmaz, onların infaz süreçlerine ilişkin düzenlemeleri ihtiva eder. O geçmişte oldu, her zaman oldu. Bugün de olabilir. İhtiyaç duyulunca olabilir. Dolayısıyla bunun afla hiçbir alakası yoktur. Bu konu da henüz gündeme gelmiş değil. Nereden çıkıyor, biz de şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bir kez daha net ifade edeyim. Af kesinlikle gündemimizde yoktur, zihnimizde yoktur. Böyle bir şey olamaz. Ne partinin gündeminde, ne hükümetin gündeminde böyle bir gündem söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu.

“Denetimli serbestliğin üst sınırının artırılmasını"na ilişkin soru üzerine Yazıcı, bu konuda bir çalışmalarının olmadığını belirterek, "Bu da gündeme gelmedi. Ama bunlar düşünülebilir." dedi.

"Cezaevlerindeki doluluk oranı gerekçe gösteriliyor. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna ise Yazıcı, "O ayrı bir konu. Onu elbetteki ilgili bakanlık, imkanlarını gözden geçirir, kapasitesini değerlendirir. Hükümlü, tutuklu sayısını dikkate almak suretiyle infaz süreçlerine ilişkin bir çalışma yaparsa getirir, tartışılır. O da henüz gündeme gelmiş değil. Böyle bir şey yok." yanıtını verdi.