AKP adayına tavsiye: Vakfa arsa ver, Başbakan'ın çok hoşuna gidiyor

Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında adı geçen ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının da yönetim kurulunda olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) Genel Müdürü Salih Koç ile AKP Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydı yayımlandı. Kayda göre, Salih Koç, 30 Mart 2014 seçimlerinde Tokat’tan belediye başkan adayı olmasını teşvik ettiği Eroğlu’na yöntem olarak Başbakan Erdoğan ile görüşmesini ve “Başbakan’ım vakıfa bir arsa bulduk, kampusun içinde, 20 dönüm - 27 dönüm yer. Mülkiyetini de hemen şeye vakıfa veriyoruz ” demesini tavsiye ediyor. Denizli Valisi’nin benzer bir girişimde bulunduğunu söyleyen Koç, “Başbakan’ın çok hoşuna gidiyor bu şeyler” ifadesini kullanıyor. Görüşmenin devamında Koç, Başbakan’ın kurduğunu söylediği Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) söz açıyor ve Eroğlu’na “Bu bilgilerle git, daha farklı bir şey olur” diyor.
Twitter’da “Haramzadeler” tarafından dolaşıma sokulan ve Cumhuriyet ile Sol gazete gibi bazı mecralarda haberleştirilen ilgili kaydın dökümü şöyle:
Eyüp Eroğlu: Selamun aleyküm Salih Abi
Salih Koç: Aleyküm selam sevgili başkanım nasılsın
Eyüp Eroğlu: İyiyim abi şükür sen de iyisin inşallah
Salih Koç: Hamdolsun iyiyim şükür ya ya şu işi bitirelim ya
Eyüp Eroğlu: Bitiriyoruz abi inşallah, Allah’tan bir şey olmazsa
Salih Koç: Peki yaptırma konusunda hiç müteahhit şu bu
Eyüp Eroğlu: …
Salih Koç: Şey yapabilir miyiz yurdu yaptırma noktasında
Eyüp Eroğlu: Abi onu bilemiyorum ki onu ne yapabiliriz diye
Salih Koç: Belediye belediye alın kardeşim belediyeye alın ya hee hee
Eyüp Eroğlu: Yani bu şekilde çözülüyor ya
Salih Koç: Kim var şeyde ee adaylardan kim var
Eyüp Eroğlu: Abi adaylardan bizim
Salih Koç: Sen yok musun?
Eyüp Eroğlu: Yav Salih Abi tam ben net karar veremedim yani
Salih Koç: Ya kardeşim yav olmuşuz ya aday ya ol ya
Eyüp Eroğlu: Valla abi
Salih Koç: Allah Allah ol ya
Eyüp Eroğlu: …
Salih Koç: … Belediye bizim olsun yani
Eyüp Eroğlu: Siz…
Salih Koç: Öyle tabii ya
Eyüp Eroğlu: He vallahi bilmiyorum hayırlısı. Salih Abi ya karar veririz ya bir istişare edelim… edelim
Salih Koç: Ol be aday ol be aday yani bak şey de arkanızda da oluruz
Eyüp Eroğlu: Allah razı olsun
Salih Koç: Çünkü diyorum belediyede bizim olsun artık yav
Eyüp Eroğlu: Kesinlikle doğru diyor abi ya
Salih Koç: Ne öyle hımıl zımıl ağızdan karnında burnundan konuşuyor yav
Eyüp Eroğlu: Vallahi işte doğru ya
Salih Koç: Yani güzel bir yatırım yapalım geçende
Eyüp Eroğlu: Bakalım bakalım abi olur
(…)
Salih Koç: Ben ben bugün şeyle de
Eyüp Eroğlu: Bir yanınıza uğrarım
Salih Koç: Bilal’le de görüşeceğim, gelecek tamam mı
Eyüp Eroğlu: He sana zahmet abi ya çok iyi olur
Salih Koç: Yav size gönderirim ya hızlandırın tapuyu falan fakslayın hemen ben tapuyu göstereyim onlara
Eyüp Eroğlu: Çok…
Salih Koç: …Yeri de çok iyi yedi şeyin
Eyüp Eroğlu: Tamam abi, tamam onu onu onu daha hızlı verelim biz ya
Salih Koç: Tamam tamam
Eyüp Eroğlu: İşte parasal konuda sen de biraz katkı sağlarsan
Salih Koç: Ya inşallah ya
Eyüp Eroğlu: Sen de bir şeyler yap oradan
Salih Koç: Yani ben benim dediğim şey biraz bir para değil bu
Eyüp Eroğlu: Yav değil değil zaten de
Salih Koç: Yani bu çok şey bir para
Eyüp Eroğlu: Yav bizi biraz şey büküyor şu ilahiyat var da abi
Salih Koç: Hatta şey de şey de yaparsın, bir il başkanları toplantısında falan git şeye Zeyd ile beraber Zeydi al Başbakan’ın yanına git, ‘Başbakan’ım şeye de vakıfa bir arsa bulduk kampusun içinde de 20 dönüm 27 dönüm yer’ ee
Eyüp Eroğlu: Hı hı
Salih Koç: Mülkiyetini de hemen şeye vakıfa veriyoruz
Eyüp Eroğlu: Hı hı
Salih Koç: Ya bir girişimde bulunan ya baksana şimdi geçen gün dün beni şey aradı
Eyüp Eroğlu: Yok zaten şekillendikten sonra
Salih Koç: Denizli Valisi, Denizli Valisi adam Başbakan oraya gidince Başbakan demiş ki ‘Başbakan’ım vakıfa demiş ee şey bulduk iki tane arsa bulduk’, ‘Sen nerden biliyorsun vakıfı’ demiş, ‘Dün aradılar’ demiş ‘Ha hemen hemen’ demiş hemen bak şimdi Denizli’ye gidecez geçen Urfa’da şey yaptılar, ulaşıyorlar sen de ulaş ha şimdi bugün Kütahya
Eyüp Eroğlu: Doğru
Salih Koç: İl Başkanı geliyor bizim Şerif Bey Kütahya’da biliyorsun Şerif Yılmaz
Eyüp Eroğlu: He onlar da oradan şey yaptılar herhalde
Salih Koç: Geçen hafta gittim, geçen perşembe günü ordaydım bak saatler ordaydım adamlar öyle bir yer bulmuşlar ki
Eyüp Eroğlu: Hım
Salih Koç: İl Başkanı, Vali, Genel Meclis Başkanı bizimle
Eyüp Eroğlu: Her beraber he
Salih Koç: 4-5 saat tabii gezdiler, ilgilendiler, Başbakan’a da söylemişler Başbakan son derece de memnun yani bunu
Eyüp Eroğlu: Valla çok iyi
Salih Koç: Sen de.. Yav git yav git yav git de ki ‘Başbakan’ım vakfa bir arazi bulduk kampusun içinde 27 dönüm’ de ‘Çok ihtiyaç da var’ de, bak ne diyecek sana hiç başkasına gerek yok sen direkt
Eyüp Eroğlu: Kendim diyeyim doğrudur toprağım
Salih Koç: Tabii ya Zeyd beraber Zeyd zaten bir daha aday olmayı düşünmüyor
Eyüp Eroğlu: Dur beraberce diyelim abi
Salih Koç: Bu konuda he Zeyd de ee seninle beraber şey yapar hareket eder bunları dersen…
Eyüp Eroğlu: Tamam abi
Salih Koç: Allah için değerlendirin ya Başbakan’ın çok hoşuna gidiyor bu şeyler
Eyüp Eroğlu: Yapma ya
Salih Koç: Tamam
Eyüp Eroğlu:Tamam abi sağlığın var mı bir şey
Salih Koç: Bir de şey de var bir ee bir gençlik vakfı kuruldu yeni TÜGVA
Eyüp Eroğlu: Türkiye Gençlik Vakfı mı adı ney
Salih Koç: Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA
Eyüp Eroğlu: Hı hı onu duydum abi
Salih Koç: TÜGVA yeni kuruldu
Eyüp Eroğlu: Hı hı
Salih Koç: Başbakan kurdurdu benim oğlum da kurucular arasında
Eyüp Eroğlu: İki ay oldu herhalde
Salih Koç: Ebubekir de kurucular arasında
Eyüp Eroğlu: Öyle mi oo çok iyi
Salih Koç: Tabii vakfı da Ahmet kurdu bizim avukat var ya ufaklık
Eyüp Eroğlu: Senin oğlan de mi abi o
Salih Koç: He vakıfta
Eyüp Eroğlu: İyi iyi
Salih Koç: Onlarda teşkilatlanıyor onu hemen şey yap Başbakan’ım işte hemen TÜBVA ilgili
Eyüp Eroğlu: Ne gerekiyorsa da yapalım diye de
Salih Koç:… Partinin gençlik kolları bunlar
Eyüp Eroğlu: Dur Milli Gençlik Vakfı gibi
Salih Koç: Tabii
Eyüp Eroğlu: Çok iyi, çok güzel
Salih Koç: Ha aynen öyle mi
Eyüp Eroğlu: Onu da duydum abi he iki ay önce bir bir yerde konuştular TÜBVA diye de demek ki aynen
Salih Koç: Başbakan kurdu… Ya hı şimdi ee dün getirdi Ahmet şeyi kurmuş bitti şey kuruluşta bir
Eyüp Eroğlu: İyi abi onu da burada onu da burada inşallah şekillendirelim abi
Salih Koç: Aynen yani böyle oraya giderken böyle bir haberleşelim bu bilgilerle git daha farklı bir şey olur
Eyüp Eroğlu: Tamam tamam abi olur hay hay
Salih Koç: Tamam kardeşim benim