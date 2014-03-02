AKP adayına tavsiye: Vakfa arsa ver, Başbakan'ın çok hoşuna gidiyor

Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında adı geçen ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının da yönetim kurulunda olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) Genel Müdürü Salih Koç ile AKP Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydı yayımlandı. Kayda göre, Salih Koç, 30 Mart 2014 seçimlerinde Tokat’tan belediye başkan adayı olmasını teşvik ettiği Eroğlu’na yöntem olarak Başbakan Erdoğan ile görüşmesini ve “Başbakan’ım vakıfa bir arsa bulduk, kampusun içinde, 20 dönüm - 27 dönüm yer. Mülkiyetini de hemen şeye vakıfa veriyoruz ” demesini tavsiye ediyor. Denizli Valisi’nin benzer bir girişimde bulunduğunu söyleyen Koç, “Başbakan’ın çok hoşuna gidiyor bu şeyler” ifadesini kullanıyor. Görüşmenin devamında Koç, Başbakan’ın kurduğunu söylediği Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) söz açıyor ve Eroğlu’na “Bu bilgilerle git, daha farklı bir şey olur” diyor.

Twitter’da “Haramzadeler” tarafından dolaşıma sokulan ve Cumhuriyet ile Sol gazete gibi bazı mecralarda haberleştirilen ilgili kaydın dökümü şöyle:

Eyüp Eroğlu: Selamun aleyküm Salih Abi

Salih Koç: Aleyküm selam sevgili başkanım nasılsın

Eyüp Eroğlu: İyiyim abi şükür sen de iyisin inşallah

Salih Koç: Hamdolsun iyiyim şükür ya ya şu işi bitirelim ya

Eyüp Eroğlu: Bitiriyoruz abi inşallah, Allah’tan bir şey olmazsa

Salih Koç: Peki yaptırma konusunda hiç müteahhit şu bu

Eyüp Eroğlu: …

Salih Koç: Şey yapabilir miyiz yurdu yaptırma noktasında

Eyüp Eroğlu: Abi onu bilemiyorum ki onu ne yapabiliriz diye

Salih Koç: Belediye belediye alın kardeşim belediyeye alın ya hee hee

Eyüp Eroğlu: Yani bu şekilde çözülüyor ya

Salih Koç: Kim var şeyde ee adaylardan kim var

Eyüp Eroğlu: Abi adaylardan bizim

Salih Koç: Sen yok musun?

Eyüp Eroğlu: Yav Salih Abi tam ben net karar veremedim yani

Salih Koç: Ya kardeşim yav olmuşuz ya aday ya ol ya

Eyüp Eroğlu: Valla abi

Salih Koç: Allah Allah ol ya

Eyüp Eroğlu: …

Salih Koç: … Belediye bizim olsun yani

Eyüp Eroğlu: Siz…

Salih Koç: Öyle tabii ya

Eyüp Eroğlu: He vallahi bilmiyorum hayırlısı. Salih Abi ya karar veririz ya bir istişare edelim… edelim

Salih Koç: Ol be aday ol be aday yani bak şey de arkanızda da oluruz

Eyüp Eroğlu: Allah razı olsun

Salih Koç: Çünkü diyorum belediyede bizim olsun artık yav

Eyüp Eroğlu: Kesinlikle doğru diyor abi ya

Salih Koç: Ne öyle hımıl zımıl ağızdan karnında burnundan konuşuyor yav

Eyüp Eroğlu: Vallahi işte doğru ya

Salih Koç: Yani güzel bir yatırım yapalım geçende

Eyüp Eroğlu: Bakalım bakalım abi olur

(…)

Salih Koç: Ben ben bugün şeyle de

Eyüp Eroğlu: Bir yanınıza uğrarım

Salih Koç: Bilal’le de görüşeceğim, gelecek tamam mı

Eyüp Eroğlu: He sana zahmet abi ya çok iyi olur

Salih Koç: Yav size gönderirim ya hızlandırın tapuyu falan fakslayın hemen ben tapuyu göstereyim onlara

Eyüp Eroğlu: Çok…

Salih Koç: …Yeri de çok iyi yedi şeyin

Eyüp Eroğlu: Tamam abi, tamam onu onu onu daha hızlı verelim biz ya

Salih Koç: Tamam tamam

Eyüp Eroğlu: İşte parasal konuda sen de biraz katkı sağlarsan

Salih Koç: Ya inşallah ya

Eyüp Eroğlu: Sen de bir şeyler yap oradan

Salih Koç: Yani ben benim dediğim şey biraz bir para değil bu

Eyüp Eroğlu: Yav değil değil zaten de

Salih Koç: Yani bu çok şey bir para

Eyüp Eroğlu: Yav bizi biraz şey büküyor şu ilahiyat var da abi

Salih Koç: Hatta şey de şey de yaparsın, bir il başkanları toplantısında falan git şeye Zeyd ile beraber Zeydi al Başbakan’ın yanına git, ‘Başbakan’ım şeye de vakıfa bir arsa bulduk kampusun içinde de 20 dönüm 27 dönüm yer’ ee

Eyüp Eroğlu: Hı hı

Salih Koç: Mülkiyetini de hemen şeye vakıfa veriyoruz

Eyüp Eroğlu: Hı hı

Salih Koç: Ya bir girişimde bulunan ya baksana şimdi geçen gün dün beni şey aradı

Eyüp Eroğlu: Yok zaten şekillendikten sonra

Salih Koç: Denizli Valisi, Denizli Valisi adam Başbakan oraya gidince Başbakan demiş ki ‘Başbakan’ım vakıfa demiş ee şey bulduk iki tane arsa bulduk’, ‘Sen nerden biliyorsun vakıfı’ demiş, ‘Dün aradılar’ demiş ‘Ha hemen hemen’ demiş hemen bak şimdi Denizli’ye gidecez geçen Urfa’da şey yaptılar, ulaşıyorlar sen de ulaş ha şimdi bugün Kütahya

Eyüp Eroğlu: Doğru

Salih Koç: İl Başkanı geliyor bizim Şerif Bey Kütahya’da biliyorsun Şerif Yılmaz

Eyüp Eroğlu: He onlar da oradan şey yaptılar herhalde

Salih Koç: Geçen hafta gittim, geçen perşembe günü ordaydım bak saatler ordaydım adamlar öyle bir yer bulmuşlar ki

Eyüp Eroğlu: Hım

Salih Koç: İl Başkanı, Vali, Genel Meclis Başkanı bizimle

Eyüp Eroğlu: Her beraber he

Salih Koç: 4-5 saat tabii gezdiler, ilgilendiler, Başbakan’a da söylemişler Başbakan son derece de memnun yani bunu

Eyüp Eroğlu: Valla çok iyi

Salih Koç: Sen de.. Yav git yav git yav git de ki ‘Başbakan’ım vakfa bir arazi bulduk kampusun içinde 27 dönüm’ de ‘Çok ihtiyaç da var’ de, bak ne diyecek sana hiç başkasına gerek yok sen direkt

Eyüp Eroğlu: Kendim diyeyim doğrudur toprağım

Salih Koç: Tabii ya Zeyd beraber Zeyd zaten bir daha aday olmayı düşünmüyor

Eyüp Eroğlu: Dur beraberce diyelim abi

Salih Koç: Bu konuda he Zeyd de ee seninle beraber şey yapar hareket eder bunları dersen…

Eyüp Eroğlu: Tamam abi

Salih Koç: Allah için değerlendirin ya Başbakan’ın çok hoşuna gidiyor bu şeyler

Eyüp Eroğlu: Yapma ya

Salih Koç: Tamam

Eyüp Eroğlu:Tamam abi sağlığın var mı bir şey

Salih Koç: Bir de şey de var bir ee bir gençlik vakfı kuruldu yeni TÜGVA

Eyüp Eroğlu: Türkiye Gençlik Vakfı mı adı ney

Salih Koç: Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA

Eyüp Eroğlu: Hı hı onu duydum abi

Salih Koç: TÜGVA yeni kuruldu

Eyüp Eroğlu: Hı hı

Salih Koç: Başbakan kurdurdu benim oğlum da kurucular arasında

Eyüp Eroğlu: İki ay oldu herhalde

Salih Koç: Ebubekir de kurucular arasında

Eyüp Eroğlu: Öyle mi oo çok iyi

Salih Koç: Tabii vakfı da Ahmet kurdu bizim avukat var ya ufaklık

Eyüp Eroğlu: Senin oğlan de mi abi o

Salih Koç: He vakıfta

Eyüp Eroğlu: İyi iyi

Salih Koç: Onlarda teşkilatlanıyor onu hemen şey yap Başbakan’ım işte hemen TÜBVA ilgili

Eyüp Eroğlu: Ne gerekiyorsa da yapalım diye de

Salih Koç:… Partinin gençlik kolları bunlar

Eyüp Eroğlu: Dur Milli Gençlik Vakfı gibi

Salih Koç: Tabii

Eyüp Eroğlu: Çok iyi, çok güzel

Salih Koç: Ha aynen öyle mi

Eyüp Eroğlu: Onu da duydum abi he iki ay önce bir bir yerde konuştular TÜBVA diye de demek ki aynen

Salih Koç: Başbakan kurdu… Ya hı şimdi ee dün getirdi Ahmet şeyi kurmuş bitti şey kuruluşta bir

Eyüp Eroğlu: İyi abi onu da burada onu da burada inşallah şekillendirelim abi

Salih Koç: Aynen yani böyle oraya giderken böyle bir haberleşelim bu bilgilerle git daha farklı bir şey olur

Eyüp Eroğlu: Tamam tamam abi olur hay hay

Salih Koç: Tamam kardeşim benim