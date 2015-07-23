AKP'li Osmanlı Ocakları'nın Gençlik Kolları Başkanı, Suruç bombacısına rahmet diledi!

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocakları İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Furkan Gök, Suruç’taki intihar saldırısını ardından "Canlı bombaya rahmet yakınlarına sabır diliyorum" diye tweet attı. Tepkiler üzerine paylaşımı silen Gök "Benim adıma insanları öldüren bombacı lanetli kişiye rahmet okudum deyip yalan iftira atanlarla mahkemede görüşeceğiz" diye yazdı.

‘R.T. Erdoğan namusumuzdur!’

2009 yılında kurulan, açılışlarını eski Bakan Binali Yıldırım gibi isimlerin yaptığı Osmanlı Ocakları, AKP’nin örgütlenmesi olarak biliniyor. 68 bürosu bulunan Osmanlı Ocakları, kendilerini bir yandan “siyaset üstü” olarak tanıtırken bir yandan da kendilerine “Kara devirdeki AK Osmanlıyız” diyorlar. Her attıkları adımda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık sistemini, çözüm sürecini ve yeni anayasayı savunan Osmanlı Ocakları'nın internet sitelerinde de “R.T. Erdoğan namusumuzdur!” mesajları yer alıyor.

‘Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz’

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı A. Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları’nın AKP ile ilişkisini “Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Osmanlı Ocaklarını ona borçluyuz. O olmasaydı, şimdi bizler olmazdık” sözleriyle anlatmıştı. Canpolat Isparta şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz” demişti.

Alperen geçmişi ve Papa’ya eylem zanlısı

Kadir Canpolat, 30 Kasım 2006’da Türkiye’yi ziyaret eden Papa 16. Benedictus’a eylem yapacakları iddiasıyla yakalanarak haklarında yasal işlem yapılan 6 kişiden biri olarak adını duyurdu. Hrant Dink cinayetinde adı geçen eski Trabzon Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Öztürk, verdiği ifadelerin birinde Kadir Canpolat’ı Alperen Ocakları vasıtasıyla tanıdığını söylemişti.