AKP adayı ile Üçok rüşvet pazarlığında

Karargahevleri soruşturmasını yürüten askeri savcı Ahmet Zeki Üçok sahte çürük raporu sağlayan bir çeteyle ilişkisi nedeniyle tutuklandı. AKP adaylarından ünlü işkadını Sibel Çarmıklı ile Albay Üçok’un askeri bir arazinin satışı için rüşvet pazarlığı yaptığı da iddialar arasında.



Ergenekon’un askeri okul öğrencileri arasındaki örgütlenmesi olduğu iddia edilen ’Karargahevleri’soruşturmasını yürüten Hava Albay Savcı Ahmet Zeki Üçok’un sahte çürük raporu çetesiyle ilişkisi nedeniyle tutuklanmasının ardından yeni iddialar gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın Ağustos 2008’de başlattığı soruşturma derinleştirildiğinde, çetenin rüşvet karşılığı arazi yolsuzluğu, tehdit, şantaj ve sahte çürük raporu gibi faaliyetler yürüttüğü ortaya çıktı. 'Arazi yağmalama', 'askeri ihaleye fesat karıştırma' ve 'sahte çürük raporu hazırlamakla' suçlanan üçü kadın 14 kişilik bir şebeke çökertildi. İstanbul Organize Suçlar Şubesi ve Ankara Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan iki sivil memur, iki emekli astsubay ve bir emekli binbaşı ile üç hayat kadınının da aralarında bulunduğu 14 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Teknik takibe takıldı



Askeri Savcı Üçok’un tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturma dosyasında ise çok ilginç iddialar ve bağlantılar yer alıyor. Şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen iş adamı Murat Turgay Tepe ile Askeri Savcı Hava Albay Ahmet Zeki Üçok’un yaptığı görüşmelerin teknik takibe takıldığı tespit edildi. Tepe ile Üçok’un teknik takibe takılmamak, şüphe çekmemek için sürekli telefon hattı değişterek görüştüğü belirlendi.



Arazi için pazarlık



Elebaşılığını işadamı Murat Turgay Tepe’nin yaptığı şebekenin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 'satılamaz' şerhi koydurduğu arazinin satışı için devreye girdiği iddia edildi. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre, 29 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği iş kadını Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı, çeteyle pazarlık yaptı.



‘Albay halleder’



İddiaya göre Çarmıklı, İstanbul’da 3. köprü güzergahında bulunan ve üzerinde Hava Kuvvetleri’nin 'satılamaz' şerhi koydurduğu araziyi almak için çeteyle bağlantı kurdu. Arazi üzerindeki 'satılamaz' şerhinin kaldırılması için Askeri Savcı Hava Albay Üçok’la pazarlıklar, İstanbul Organize polisinin yaptığı teknik takibe takıldı. Şebeke, Çarmıklı’ya Askeri Savcı Üçok’un 'satın alınmak istenen arazi üzerindeki 'şerh' sorununun halledebileceğini söyleyerek ünlü iş kadını ve oğlundan 4.5 milyon TL rüşvet istedi. Bir süredir yapılan pazarlıklar sonucu şebekenin istediği rüşvet fiyatı 2.5 milyon TL’ye kadar indi.



Otelde kadınla



Pazarlıklar devam ederken polisin yaptığı teknik takibe daha ilginç bir detay takıldı. Şebeke üyeleri Savcı Üçok’u, Şişli’deki bir otelde iki kadınla buluşturdu. İstanbul Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik takibe göre Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok, 3 Eylül günü Şişli’deki 5 yıldızlı iki kadınla bir otelin odasında buluştu. İş adamı Murat Tepe’nin de yine aynı gün aynı otelde Derya Aydoğdu isimli kadınla bir başka odada buluştuğu tespit edildi. Polis bu görüşmeleri otel kayıtlarından da tespit etti.



Önce tanımıyorum dedi



Sosyetenin tanınmış simalarından Sibel Çarmıklı ise, ilk önce bu iddiayı kendisinin de duyduğunu ancak doğru olmadığını söyledi. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ve Askeri Savcı Üçok’u tanımadığını iddia eden Çarmıklı, 'Bu iddialar bugün benim kulağıma da geldi. Açıkçası çok şaşırdım. Benim böyle bir arsa alım işi ile ilgilenmem söz konusu değil. Daha önce ne bir arsa alım işi ile ilgilendim, ne böyle bir isteğimiz oldu ne de şimdi böyle bir isteğimiz var. Zaten bu bahsettiğiniz albayı da tanımıyorum. Ben avukatıma talimat verdim bu işin aslını araştırmasını istedim. Bunun altında bişeyler var ama anlamadım. Avukatım bu iddiayı araştırıyor. Bizim böyle bir işle ilgimiz hiç olmadı' dedi.



Park Fora’da yemek



Vatan gazetesinin Askeri Savcı Hava Albay Ahmet Zeki Üçok’la çekilmiş bir fotoğrafının bulunduğunun belirtmesi üzerine Sibel Çarmıklı bu kez 'Evet Ortaköy Park Fora’da açılımı konuşmuştuk' diyerek Üçok’u tanıdığını söyledi.



Çarmıklı, 'Eylül’ün ilk haftası Ortaköy Park Fora’da Turgay’la bir iki kez görüşmüştüm. Askeri savcıdan bahsetti. ’Ya bu AKP nasıl bir parti, nasıl böyle bir açılım işleri gidiyor’diye benimle tanışmak istemiş. Adliyeden biri daha vardı yanında, duruşmadan çıkıp gelmişler, Ramazan’dı hatırlıyorum. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir insandı, güncel konuları konuştuk. Bana politikalarımızı desteklediğini söyledi. Oğlum vardı bir de Turgay vardı 5 kişiydik. Kızından bahsetti, dizilerde oynatacağını söyledi. Tamamen geyik muhabbeti yaptık. Oğlum askerden gelmişti, onun için Eylül’ün ilk haftaları gibi hatırlıyorum' dedi.



20 bin dolara rapor



Para karşılığında sahte çürük raporu hazırlayan şebeke üyelerinin, aralarında ünlü isimlerin bulunduğu yaklaşık 30 kişiye 20 bin dolar karşılığında sahte çürük raporu hazırladığı, çürük raporu alamayanlara ise istedikleri bir yerde askerlik yapma olanağı sağladıkları öne sürüldü.



İfadeleri alınacak



Emniyet yetkilileri, şebekenin sağladığı sahte çürük raporuyla 30’a yakın kişinin askerliğini yapmadığının tespit edildiğini belirterek tespit edilecek bu kişilerin önümüzdeki günlerde ifadelerinin alınacağını bildirdi.



Aziz Yıldırım’a şantaj planı



Soruşturma dosyasında Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım’ın da adı yer aldı. Aziz Yıldırım’a şantaj yapmayı planlayan şebeke üyelerinin işadamı Yıldırım’dan 10 milyon TL sızdırmayı planladığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı teknik takipte çete üyelerinin, Yıldırım’dan adının bir iddianameden çıkarılması karşılığında '10 milyon TL' haraç alınmasının planlandığını tespit etti. Çete üyelerinin kendi aralarında yaptığı görüşmede Yıldırım hakkında 'Kafa kopartabiliriz' diyerek para sızdırmayı planladığı ancak operasyonun gerçekleşmesi nedeniyle bu planın hayata geçirilemediği anlaşıldı.



‘Askerliğimi Hakkari’de yaptım’



Çeteden sahte çürük raporu isteyen kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı kişilerin de olduğu iddia edildi. Bu kişilerden birinin de 'Selena' dizisinde 'Hades' rolünü oynayan Sinan Çalışkanoğlu, olduğu öne sürüldü. Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu’nun askerlikten “muaf” olmak için GATA’dan 'sahte çürük raporu' aldığı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları sormak için telefonla ulaştığımız Çalışkanoğlu, 'Şaka mı yapıyorsunuz? Ben askerliğimi Hakkari Yüksekova’da yaptım. Hatta daha yeni geldim' diyerek telefonu kapattı. Bir kez daha konuşmak için aradığımız Çalışkanoğlu’na ulaşamadık, telefonu kapalıydı.