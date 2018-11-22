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AKP aday tanıtım toplantısının yeri ve saati belli oldu

Erdoğan, 40 belediye başkanı adayını 24 Kasım Cumartesi günü 14.00 da Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak

22 Kasım 2018 16:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, 40 şehrin belediye başkan adayını açıklayacağı cumartesi günkü aday tanıtım toplantısının detayları belli oldu. 

Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir’in içerisinde olduğu 40 ili, 24 Kasım Cumartesi günü 14.00 da Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacak.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre,  Erdoğan bugün 14.30’da AKP Genel Merkezi’ne gelerek aday tanıtım toplantısıyla ilgili son çalışmalarını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 18.00’da da partisinin kurmaylarıyla strateji toplantısında bir araya gelecek.

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