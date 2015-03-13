AKP Van aday adayı için yakalama kararı

AKP’li Van eski Belediye Başkanı ve AKP’nin milletvekili aday adayı Burhan Yenigün hakkında Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nce yakalama kararı çıkarıldı.

Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nce, Yenigün hakkında, “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle 10 Mart tarihinde hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Yenigün’ün yakalanmasına dair kararda, “Şüphelinin yakalandığında yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Van Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi, bu süre içerisinde hazır edilmeyecekse görüntülü ve sesli olarak ifadesinin alınması” ifadelerine yer verdi.