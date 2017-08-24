AKP: Adalet Kurultayı'nı atlet kurultayına çevirmek istiyorlar; "Haberim yokmuş gibi çek" kıvamında bir poz!

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde verilen bir mola esnasında kızı ile yemek yerken çekilen atletli fotoğrafıyla ilgili "Adalet Kurultayı'nı atlet kurultayına çevirmek istiyorlar, 'Haberim yokmuş gibi çek' kıvamında bir poz" yorumunu yaptı.

Partide yaşanan istifaların değişim ve yenilenme sürecinin bir parçası olduğunu söyleyen Ünal, "İl başkanlarımız istişare yoluyla istifa ettiler. İstifalar normal, birileri anlam çıkarmasın" diye konuştu.

Sözcü Ünal, Koray Aydın'ın, "Cumhurbaşkanlığına adayımız Meral Akşener" sözleriyle ilgili de "Madem daha önce 'FETÖ tarafından himaye edildiğini açıkladığın' bir partiye dahil oldun. Demek ki bir şey değişti ki dahil oldun. Bunu açıklaması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantının referandumu değerlendirmek amacıyla yapıldığını söyleyen Ünal, benzer bir sürecin 2010 referandumundan sonra da yaşandığını belirtti.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"İstifa eden il başkanlarımız oldu. İstişare yoluyla istifa ettiler. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonucu kendileri bu kararı almıştır. Bu arkadaşlarımız, zor dönemlerde illerinde başkanlık yapmışlardır.

Bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu istifalar normal. 15 yıl içerisinde AKP'nin yenilenme ve bayrak değişimi sürecinin bir parçasıdır.

Son iki yıl içerisinde 200'e yakın il başkanı değiştirilmiştir. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. Birilerinin başka anlamlar çıkarması boştur.

AK Parti hikayesinde bir nefer olarak her zaman çalıştık. Ben de çeşitli kademelerde görev aldım. Değişik kademelerde görev almaya da devam edeceğiz. Bir disiplin suçu ve bir itham asla söz konusu değildir. Bu bir nöbet değişimidir ve önümüzdeki günlerde de bu devam edecek.

"Haberim yokmuş gibi çek' kıvamında bir poz"

Değerli arkadaşlar, dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Yürüyüşle bağlantı kurup kurultaya ilişkin bir algı düzenlemesi bu. Başarılı bir halk ilişkiler faaliyet değil ama. Adalet kurultayını, atlet kurultayıyla özdeşleştirmek de sanıyorum başarısız bir halkla ilişkiler faaliyeti.

Burada sakıncalı gördüğümüz şey şu, atletle fotoğraf çektirmek halktan biri olmak değildir. Yoksa atletle otururken haberim yokmuş gibi çek kıvamında bir poz vermenin bir tasarım olduğunu söylemek gayet tabii mümkün.

Değerli arkadaşlar, söz konusu kişi 'adi suçlu' biliyorsunuz. Örgüt adına silahlı soygun gibi adi suçlar işlemiş birinden bahsediyoruz. 2013 yılından itibaren de kırmızı bültenle aranıyor. Kırmızı bültenle aranan bir şahıs, İspanya'da gözaltına alınıyor ve Merkel'in açıklamasıyla Interpol, şahsı serbest bırakıyor.

Türkiye'nin bir adi suçluyla ilgili talepte bulunması çok normal. Burada anormal olan Merkel'in açıklamasından sonra ilgili şahsın serbest bırakılmasıdır. Burada konuşulması gereken bu tasarruf. Bu konuda sayın İçişleri Bakanımız da bir açıklama. Biz Almanya ile, Alman halkı ile bir sorunumuz yok.

Bizim Almanya'yla özellikle 1950 yılından sonra, hani o Ali Akbaş'ın şiirinde ifade ettiği "Sirkeci'den tren gider, evim barkım viran gider" sözleri gibi bir ilişkimiz var. Çok vatandaşımız yaşıyor orada. Türkiye karşıtlığını kendi iç siyasetine malzeme haline getiriyorlarsa ve Türkiye tepki gösteriyorsa yadırganmaması gerekiyor.

Öncelikli olarak siyasetin gündemi kıymetlidir. Niteliğine ciddi anlamda bakmak gereklidir. Bunlar düne kadar 'en iyi ülkücü biziz' diyorlardı. Bugün 'en iyi merkez sağ biziz' diyorlar. Yarın kimlerle ittifak kuracaklarını bilmiyoruz. Bakalım, partiyi kursunlar, emeklesinler, yürüsünler..

AKP'den Koray Aydın'a: Demek ki birşey değişti ki dahil oldun

Bakacağız, göreceğiz. Şu anda bizim bu hareketle ilgili değerlendirmeler yapmamız için henüz erken. Hele hele sözüne ettiğimiz katılımın öncesinde Koray Aydın'ın açıklamaları vardı. Madem daha önce "FETÖ tarafından himaye edildiğini açıkladığın" bir partiye dahil oldun. Demek ki bir şey değişti ki dahil oldun. Bunu açıklaması lazım.

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Devletin güvenlik sorunu haline gelen bir mesele siyasetin müdahalesine açık olamaz. Bu ülkenin hakimlerine, bu ülkenin savcılarına ve onların hukuki tasarruflarının siyaset malzemesi haline getirilmesi yanlış. İki çatı iddianame var, yargılama süreci adil ve şeffaf bir şekilde devam ediyor. Diğer iddianameler, bu çerçevede yargılanmalar devam ediyor. Bizim Türk yargısına güvenmemiz ve FETÖ'nün toplum üzerinde oluşturmak istediği "şüphelere" yer ve fırsat vermemek gerekiyor. "