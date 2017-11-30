AKP: ABD, Zarrab'ı rehin aldı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vekillerle görüştüğü toplantıdan sonra açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili, 'Salladığı bazı evraklar var. Bu evrakların ne olduğunu kendi partisinin vekillerine bile göstermedi' dedi. Zarrab davasıyla ilgili ise, 'Biz bu ifadeler üzerinden Türkiye'yi konuşmayacağız, bu adam rehin alınmıştır' diye konuştu.

Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Siz TBMM'yi neden yalanlarınıza alet ediyorsunuz. Burada ismi geçenler vekiller midir, hayır? Burada ismi geçenler yargının işidir artık. Türkiye suni gündemlerle meşgul edilmek isteniyor, biz bunu istemiyoruz. İsmi geçenler davalarını açıyorlar zaten Kılıçdaroğlu'na. Buyursun yargıya, kendi iddiasını yargıda ispat etsin. TBMM'yi de böyle bir mesele ile meşgul etmesin. Siyasi gündemini de kendi yalanları ile meşgul etmesin.

Zafer Çağlayan'a yönelik iddialar

Sosyal medyada birilerinin yine yüzünde güller açtığını görüyoruz. ABD'de sürdürülen ve uluslararası hukuka, doğla hukukta bile yeri olmayan tuhaf bir şekilde bir adamın bazı iddialar üzerinden rehin alınarak verdiği ifadelerden birileri umutlanmaya başladılar. ABD'nin derin devletinin yargıda oluşturduğu FETÖ'cü aklın etkisi altındakli haberleri izlemişsindir. Böyle bir aklın ortaya koyduğu dava üzerinden birilerinin Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışmasına seyirci kalacak değiliz. Bu dava üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenleri görüyoruz, millet de görüyor. Bunu Türkiye diğerlerini aştığı gibi aşacaktır. Bu bizim tiyatro oyunu olarak gördüğümüz bir oyundur. Biz bunun bir aktörü olmayacağız, Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak isteyenlere izin vermeyeceğiz.

ABD bu adamı bir kart olarak kullanmaktadır. Bunun üzerinden umutlananlar; umutlanmayın.

O kişi orada rehin alınmış, orada ezberletilmiş şeyleri söylemiştir.