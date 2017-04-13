“AKP, 7 Haziran olayına hazır olsun”

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumda yüzde 58-60 aralığında ‘hayır’ oyu çıkacağını söyleyerek, “7 Haziran olayına hazır olsun, AKP diyorum” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Bilecik’e gelen Muharrem İnce, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret edip, dua okudu. Türbeden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Referandumda sona yaklaşıyoruz. Mitinglerim 90’a yaklaştı. 50’ye yakın vilayete gittim. Hayır çıkacağından hiç kuşkum yok. Hayırlı olacak bu. Hayırlısıyla yüzde 58-60 aralığında Hayır çıkacağını düşünüyorum. 7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum, öyle hissediyorum" diye konuştu.

" Melih Gökçek hangi gecekonduda saklanıyordu onları bir anlat"

Miting alanında toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Muharrem İnce, Anayasa değişikliği maddelerinin tartışılmadığını, bunun yerine 15 Temmuz darbe girişimini tartışıldığını söyledi. İnce, "Başbakan meydanlarda. 15 Temmuz akşamını tartışıyorlar. Kardeşim gel de anayasayı anlat, neden ‘evet’ dememiz gerektiğini anlat. Maddeleri anlat. 18 maddeyi tek tek anlat, hayır bunu yapmıyor, neden ‘evet’ vermemiz gerektiğini söyleyemiyor. Dönüyor, dolaşıyor ’15 Temmuz akşamı nerdeydin’ diyor. Hemen arkasından şu çıkıyor, ’15 Temmuz akşamı tankın üzerine neden çıkmadın’ diyor. Sen, bir beygirin üzerine çıkamadın da tankı niye söylüyorsun. Sen, 8’den gece yarısına kadar nerdeydin Başbakan hangi tünelde saklanıyordu Melih Gökçek hangi gecekonduda saklanıyordu onları bir anlat" diye konuştu.

" 90 yıl önce padişahtan, saraydan alınan yetki..."

İnce, 16 Nisan’da sandık başına gidileceğini belirterek, "Bu ülkeyi yönetecek başbakanı seçmeyeceğiz, bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz, milletvekillerini, belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. 100 yıl önce, 90 yıl önce padişahtan, saraydan alınan yetki, millete verilen bu yetkiyi bir kişiye verecek miyiz, yoksa millete mi kalacak Biz buna bakacağız" dedi.

Mahkemelerin bağımsız olması gerektiğini söyleyen ince, "Mahkemeler bağımsız olmalıdır. Yoksa parti il başkanları hakimlere, savcılara talimat verirse, bu işin içinden çıkamayız Büyük Millet Meclisi, millet adına yasa yapmalıdır. Anayasada öyle yazıyor zaten. Yürütmeyi denetlemelidir, bakanları denetlemelidir. Oysa şimdi bizden istenen sacayağını yok et diyorlar. Tek tekerleğin üzerinde dur diyorlar tek kişiye" diye konuştu.