'AKP, Kentsel Dönüşüm rantıyla 50 milyar dolar dağıttı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 'Binlerce yeşil, kamu ve cami alanının nasıl ranta döndüğünün belgesi'' diye nitelendirdiği bir haritayı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a göndereceğini belirterek, ''İstanbul'da dönen rant planını, rant filmini gördüğünde çıldırmış olacak'' dedi. Tekin'in düzenlediği basın toplantısına CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı da katıldı. Tekin toplantıda "İstanbul'un röntgenini çekerek rant planlarını ortaya çıkardıklarını" da söyledi.

Gürsel Tekin, ''İstanbul Rant Planı'' yazan 1/100000 ölçekli haritayla, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantına getirdiği ''resmi planı'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da göndereceğini ifade eden Tekin, kentsel dönüşümle ilgiyi yasaya ihtiyaç olmadığını savundu. Tekin, ''Çünkü daha önce kentsel dönüşümle ilgili yasa ihtiyacı olsaydı, İstanbul'da bazı yerlerde kentsel dönüşüm olmazdı'' dedi.

Tekin, Sulukule olarak bilinen Sultan Mahallesi'ndeki dönüşümde, burada yaşayan vatandaşların sürgüne tabi tutulduğunu ifade ederek, ''Buradaki tapu sahipleri kimler- Bundan sonra yapacağınız kentsel dönüşüm buna benzerse, eyvah İstanbul'un haline'' diye konuştu.

''İstanbul siluetine 3 darbe daha'' yazılı tarihi yarımadanın fotoğrafını gösteren Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, bununla ilgili 3 yıl önce yıkımın gündeme gelebileceğini söylediğini belirtti. Tekin, Günay'a, ''Hani sizin Fatih Sultan Mehmet'e saygınız. Tarihi yarımadaya hançer gibi saplayacaksınız bu binaları, sonra siz yönetmiyor gibi şikayet makamı gibi demeç vereceksiniz'' diye seslendi.



'İstanbul'un röntgenini çektik'



Tekin, ''Kasımpaşa'da 44 yıllık Kuran kursunu ne yaptınız- Kamuya ait yerler ne oldu, kimlere peşkeş çektiniz- 3. köprü güzergahına ilişkin planlar gizli tutulurken, güzergahta 3 yıl önce arsalar kapanmış, kim bu yatırımcılar, bunları kimler aldı-'' sorularını yöneltti.

İstanbul'un röntgenini çektiklerini dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu planda, ana hatlarıyla ilgili kimlere verildi, yargı süreci olmasın diye bunların üzerini kapattık ama Başbakan'a göndereceğimizde açık. Başbakan İstanbul'da dönen rant planını, rant filmini gördüğünde kendisi de çıldırmış olacak. Kentsel dönüşümün nasıl bugüne kadar rantsal dönüşüme dönüştüğünün en bariz örnekleri burada. Resmi plandır, bu planın üzerine oturtarak, binlerce yeşil, kamu, cami alanları, vakıflara ait yerleri, Kuran kurslarının nasıl ranta döndüğünün bilgisi, belgesidir.''



'Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm'



Tekin, bir soru üzerine, yaptığı hesaba göre, emlak değerleri üzerinden hesaplandığında 50 milyar dolarlık rant göründüğünü ileri sürdü.

Kentsel dönüşümü en çok isteyenin CHP olduğunu belirten Tekin, kentsel dönüşümün, rantsal dönüşüme dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan'ın Ayamama Deresi'nde 32 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından, ''Derelerle oynamayın, intikamı ağır olur'' dediğini kaydeden Tekin, ''Dere yatağının tamamı yıkılacaktı. Yıkımdan vazgeçtik, demeçten sonra kaç yapılaşma var- Kaç plan tadili oldu- Dereyi kurutamayan bir iktidar, bana ne kanalı yapacak- Kent ortasında derede vatandaşlar boğulurken sen bana kanal İstanbul yapacaksın, bunlar fantezi şeyler. İstanbul halkı bunlara değer vermez'' dedi.

Bu alanları kimlerin aldığına yönelik isim sorulması üzerine Tekin, isim vermeyerek, şahısların önemli olmadığını belirtti. ''Bu cami alanları plana dönüştü mü dönüşmedi mi- Camiden çıkarıp rezidansa ya da konuta çevirdiniz mi- Okul alanlarını, kamuya ait yeşil alanları çevirdiniz mi çevirmediniz mi- TMSF'nin elinde, batan banka patronlarının arazileri ne oldu-'' diye soran Tekin, ''Kime peşkeş çekilip çekilmediğini, haritada göreceksiniz. Bunların hepsi resmi bilgilerdir'' dedi.

Tekin, hangi cami alanlarının rezidansa dönüştüğüne yönelik bir soruya, ''Bir tane değil, bir kaç yer. Örneğin Gaziosmanpaşa, Kadıköy'de var. Mezarlık alanını da dönüştürüp, ranta dönüştürdüler'' karşılığını verdi.

Tekin, ''İstanbul'u gündeme getirmeniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığınızın süreci olabilir mi-'' yönündeki soruyu, ''Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. İstanbul'un sorunlarını dün nasıl gündeme getiriyorsam bugün de getiriyorum'' diye yanıtladı.