AKP, 40 belediye başkanı adayını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bugün saat 14.00'te 40 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. Erdoğan'ın salı günü yapılacak grup toplantısında da bir grup belediye başkan adayını daha açıklayacağı ifade ediliyor.

Siyasi partiler yerel seçim çalışmaları kapsamında bir yandan aday belirleme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da seçim kampanyasına odaklandı. Kampanya için 24 Haziran seçimlerinde de çalışılan Faruk Acar'ın sahibi olduğu Andy-Ar şirketi ile anlaşma sağlandı.



AKP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun yeni belediyecilik anlayışının anlatılacağı manifesto hazırlığını sürdürüyor. 10 maddeden oluşacağı öne sürülen ve AKP'nin yeni belediyecilik anlayışına vurgu yapılacak manifestoyu Erdoğan duyuracağı söyleniyor.