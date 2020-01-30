AKP, 31 Mart seçimlerinde engelli vatandaşların verilerine ulaşmıştı: "Sağlık Bakanlığı'na soruşturma dahi açılmaması endişe verici"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul seçiminin iptali için AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu vatandaşların kişisel sağlık verileriyle ilgili “Bakanlığımız tarafından veri paylaşılmamıştır” açıklamasını yaparken, söz konusu olayla ilgili herhangi bir idari soruşturma bile açılmadığı belirlendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Sağlık Bakanlığı’nın, kişisel sağlık verilerinin bir siyasi partinin erişimine açılmasına ilişkin idari soruşturma dahi açmaması endişe vericidir” diye konuştu.

CHP’li Özel, Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 16 Nisan 2019 tarihinde AKP tarafından bavullar eşliğinde YSK’ya İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin sunulan itiraz dilekçesinde, özel nitelikli kişisel veri statüsünde olan verilerin yer aldığını anımsattı. Özel, bir siyasi partinin yasaya aykırı olarak devlet hastanesi raporlarına eriştiği ve kişisel sağlık verilerini elde ettiğinin açığa çıktığını, bu verilerin nasıl elde edildiğini ve bu konuya ilişkin bir idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sormuştu.

Sağlık Bakanı Koca, önergeye verdiği yanıtta; “Bakanlığımızca kişisel veri veya kişisel sağlık verisi olarak değerlendirilebilecek hiçbir veri siyasi partiler ile paylaşılmamıştır. Bakanlığımız tarafından herhangi bir siyasi partiyle kişisel veri paylaşılmamıştır” ifadesini kullandı. Bakan Koca, bu konuyla ilgili bir soruşturma olup olmadığı konusunda ise başka bir konuyla ilgili bir personel hakkında soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Başka bir deyişle AKP’ye sağlık verilerinin paylaşılmasıyla ilgili bir soruşturma bulunmadığı ortaya çıktı.