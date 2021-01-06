AKP, 3 isim hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak

AKP, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Bakan Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için "Çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyen Can Ataklı'nın halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalıştığı iddia edilmişti. Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen ardından Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırdığı iddia edildi.

CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında söyledikleri de tepki çekmişti. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

Tüm bu açıklamaların ardından AKP 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan basın açıklaması

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu. "Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken bu tür söylemlerin ve yaklaşımların kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır" diyen Şenocak, sözlerini devamında da şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağıyla mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgürlük mücadelesinden ülkemizin elde ettiği kazanımlara vesayetten darbeye kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizdir bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi demokrasi ve hukuk sınırları içerisinde vereceğinden de hiç şüphe duymuyoruz. Yapılan bu saldırıyı demokrasinin kalbi milli iradeye, demokrasimize ve seçilmiş cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve suç duyurusunda bulunmak suretiyle milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara da tepki vermeye davet ediyoruz."