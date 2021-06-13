AKP 3 günlük kampa giriyor; 2023 seçimleri yol haritası oluşturulacak

AKP Teşkilat Başkanlığı, Kızılcahamam’da üç gün sürecek kamp yapacak. Kampta partinin 2023 seçimlerine hazırlığı şekillenecek ve hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AKP, Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl gerçekleştiremediği çalışma ve istişare kampını bugünden itibaren başlatıyor. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve yardımcıları ile il koordinatörlerinin katılımıyla Kızılcahamam’da üç gün sürecek kampta, partiyi 2023 seçimlerine götürecek yeni yol haritası şekillendirilecek.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre bir süredir teşkilat başkanlığı tarafından görevlendirilen ekiplerin yaptığı saha gözlemleri ve seçmenlerin beklentilerine yönelik hazırladıkları raporlar kampta masaya yatırılacak.

Uzun süredir gruplar halinde Genel Merkez’e çağrılan il başkanlarının, AKP'nin illerdeki 'siyasi projeksiyon'una yönelik çalışmaları ele alınacak. Milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları il başkanları, il genel meclisi başkanları gibi paydaşların yürüttüğü 'seçim çalışmaları' ve bu kapsamda hazırlanan raporlar da, kampta sunumlar ve nabız yoklamalarından çıkan sonuçlar üzerinden değerlendirilecek.

AKP'li yetkililer, yenilenen kadrolarla, 'toplumun hassasiyetlerini gözeten, kapsayıcı ancak detayları yakından okuyan' bir yol haritasının belirlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Yetkililer, teşkilatı 2023 seçimlerine götürecek yeni yol haritası çalışmasına önümüzdeki günlerde son şeklinin verileceğini ve oluşturulacak raporun Erdoğan’a sunulacağını kaydetti.