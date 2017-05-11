AKP, 21 Mayıs kongresine kilitlendi; Meclis, haftayı çalışmadan tamamladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti üyeliğinden sonra Genel Başkanlık koltuğuna oturacağı 21 Mayıs kongresine kilitlenen AKP, çoğunluk sağlayamadığı Meclis’i çalıştırmadı. Genel Kurul, toplantı yeter sayısı olmadığı için erkenden kapanırken CHP ve HDP’den çok sent tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP’nin Genel Kurul’da gösterdiği tepkinin ardından düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin bu tutumunun bir darbe olduğunu söyledi ve “Akılları sıra Meclisin bypass edilmesini şimdiden alıştırmaya çalışıyorlar" dedi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’da "Darbenin yapamadığı şeyi siz yapıyorsunuz burada” diye konuştu.

Gök, TBMM Genel Kurulunun toplanamaması nedeniyle CHP'li milletvekilleriyle parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

AKP’li vekillerin bulunmaması nedeniyle toplantı yeter sayısının sağlanamadığını ve bu nedenle genel kurulun kapatıldığını belirten Gök, "Bugün, bunun çok açık göstergesini gördük. Gündemimizde cezaevinde yaşanan sorunlar var. Engelliler Haftası'nı, engelli yurttaşlarımızla dayanışma duygusu içinde sürdürüyoruz. CHP’nin engelli yurttaşlarımızın sorunları ve çözümleriyle ilgili grup önerisi var. Milletvekillerimizin pek çoğunun söyleyeceği sözler var. Danıştay Başkanı'na söyleyeceklerimiz var. Yüksel Caddesi'nde KHK ile işten atılmış iki akademisyenin, açlık grevinde çok kötüye gittiği günlerde bunları söyleyecek ortamımız var. Bunlar duyulmasın, antidemokratik uygulamalar duyulmasın. İktidar partisinin dış politikadaki, ekonomideki yanlışlıkları duyulmasın. Her kesimin sorunlarını dile getirmek için burada bulunan CHP milletvekillerinin konuşmalarını engellemeye dönük, bugün iktidar partisi Meclisi kapatma yolunu seçti” dedi.

CHP’li vekillerin 15 Temmuz'da Meclise koşarak geldiğini ve bombaların altında konuştuğunu hatırlatan Gök, "Bugün AKP'nin kaçtığı ortamda Mecliste konuşamıyoruz. Darbe koşullarında konuştuk, darbenin olmadığı, darbe teşebbüsünün olmadığı bir günde, AKP'nin yaptığı bir darbeyle Meclis bugün kapatıldı. Bunu şiddetle kınıyoruz. AKP'nin bu tutumun bütün halkımıza şikayet ediyoruz. Korkaklar, kaçıyorlar. Saraydan aldıkları talimatlarla, zannediyorlar ki Meclisi halktan kaçıracaklar, akılları sıra Meclisin bypass edilmesini şimdiden alıştırmaya çalışıyorlar. AK Parti milletvekilleri, bugün, gündemi ve arkadaşlarımızın konuşma hakkını gasp ettiler" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda ise oturumu yöneten AKP’li Ahmet Aydın’ın toplantı yeter sayısı yaptığı yoklama sırasında CHP ve HDP sözcülerinden tepkiler yükseldi. Tutanaklara tartışmalar şöyle yansıdı:

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, anlaşılıyor ki, FETÖ'nün yapmak istediği darbe girişimiyle kapatılmaya çalışılan Meclisimizi iktidar partisi grubu burada olmamak suretiyle çalıştırmak istemiyor. Bunu protesto ediyoruz bunu kınıyoruz. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Meclisimizin çalışması gerekir. Böyle bir şey olabilir mi! Grup önerilerimiz var, gündemimiz var; Meclis niçin çalışmıyor? Yani böyle bir darbe olabilir mi!

(CHP ve HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, aynı şeyi ben de ifade etmek istiyorum.

Seldi.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Darbenin yapamadığı şeyi siz yapıyorsunuz burada.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, bu durumu kınıyoruz, bu durumu protesto ediyoruz. (CHP ve HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Meclisimiz çalışmalı, halkımızın yararına yasalar çıkarmalı. Varsa getirin, burada biz de destek olalım. Niçin kapatıyorsunuz Meclisi?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Yani şuradaki izleyicilere saygısızlık, bütün halka saygısızlık.

LEVENT GÖK (Ankara) - Böyle bir şey olabilir mi?

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Millet açlık grevinde ölüyor.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan…

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından, alınan karar gereğince…

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Yazıklar olsun, yazıklar! Darbenin yapamadığını siz yapıyorsunuz, siz!

LEVENT GÖK (Ankara) - Biz buradayız. Biz çalışmak istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - …sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için…

LEVENT GÖK (Ankara) - Biz çalışmak istiyoruz. Sayın Başkan, iktidar partisi grubu, hani yasalar, hani kanunlar?

BAŞKAN - …16 Mayıs 2017 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum, iyi hafta sonları diliyorum. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

Kapanma Saati: 14.11