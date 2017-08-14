AKP, 16'ncı yaşını kutladı

AKP, kuruluşunun 16’ncı yıldönümünü bugün Ankara'daki Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlenen törenlerle kutluyor. Törene yaklaşık 6 bin kişi davet edildi.

Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı Parkı’ndaki kutlamalarda bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumunda partili cumurbaşkanlığının kabul edilmesine atıfta bulunarak "Bundan sonra yolumuz daha da zor, artık millet barajı yükseltti iktidar için 50+1 istedi. Sayın Cumhurbaşkanım siz zoru seversiniz biliyorum. Size ve yol arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır" dedi.

Referandumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen 'metal yorgunuluğu' söylemine de atıfta bulunan Yıldırım, "Ben metal yorgunluğunun bahar yorgunluğu kadar kısa süreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Binali Yıldırım'ın konuşması

Erdoğan: Partideki değişim bir tasfiye harekâtı değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmasında, 2002 seçimlerinden bu yana Türkiye'nin yaşadığı kritik dönemeçleri özetledi, 2019 seçimlerine ilişkin mesajlar verdi.

"Türkiye, yürütme gücünün cumhurbaşkanında olduğu, yasamanın Meclis'te olduğu, yargının bağımsız olduğu bir döneme geçti" ifadelerini kullanan Erdoğan "Son 4 yılda iyice yoğunlaşan terör saldırılarına rağmen tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleden hep birlikte galip çıkacağımıza inanıyorum. Hiç kimse kerameti kendinde görmesin" dedi.

Erdoğan, daha önce 'metal yorgunluğu' nitelemesiyle ifade ettiği 'parti içi değişim' mesajını bu kez "Madem başarının çıtası değişti bizim de bu değişimi hayata geçirmemiz lazım. Her kongrede teşkilatlarımızı bunların altındaki kurullarımızı belli oranlarda değişitirmek sureti ile yola devam ettik. Ancak bu kez çok köklü bir değişime ihtiyacımız var" sözleriyle yineledi. "Bütün bunlar bir tasfiye harekatı değil" ifadesini kullanan Erdoğan "AK Parti çatısı altında çalışmak için hiçbir ünvana gerek yoktur" diye konuştu.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Mahir Ünal: AKP, bir millet aşkı hikâyesi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, törende AKP'nin 16 yıllık hikâyesinin anlatılmasına özen gösterildiğini vurguladı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanım, her birimizi sizin yol arkadaşınız olmaktan büyük bir onur duyuyoruz." dedi.

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sayın Başbakanım ve 16 yıldan beri AK Parti’nin bu aziz millete hizmet yolunda bayrağını onurla taşıyan bütün AK Parti ailesinin 16’ncı kuruluş yıldönümü hayırlara vesile olsun ve 16’ncı kuruluş yıldönümümüze hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sayın Cumhurbaşkanım, bu hazırlıkları gerçekleştirirken özellikle bir AK Parti hikâyesi, hepimizin parçası olduğumuz bu büyük hikayenin, bir millet aşkı olan bu hikâyenin 16 yılını 14 Ağustos 2001’den başlayarak bugüne kadar özetleyelim istedik.

Özellikle Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sayın Çiğdem Karaaslan, genel sekreterimiz sayın Fatih Şahin ve diğer akademisyen arkadaşlarımız oturup ana hatlarıyla 2001’den 2017’ye kadar bir özet yapmak ve bir zaman tüneli, gelen bütün AK Parti teşkilat mensuplarını bir kez daha 2001’den 2017’ye kadar bir hafıza niteliğinde her şeyi hatırlasın istedik. Bu çalışmayı yaparken tekrar bir şeyi gördük. AK Parti bir fikir, AK Parti bir duygu ve AK Parti bir inanç ve AK Parti 2001’den başlayan bir fikir değil, 2001’de başlayan bir duygu değil, 2001’de başlayan bir inanç değil, AK Parti tarihin içinden akıp gelen bir nehir gibi bugün sadece bizim şahitlik ettiğimiz ve yarın nesillerin içinden akıp gideceği büyük bir fikir. Büyük bir değer birlikteliği. Temelini, samimiyetin oluşturduğu, dürüstlüğün oluşturduğu ve sizin özellikle AK Parti’ye dönmenizle birlikte tekrar tekrar altını çizdiğiniz değerlerin, o fikrin, duygunun, inancın partisi.

Büyük bir hikâye. Bir millet aşkı hikâyesi. Her birimiz bu hikâyenin bir parçası olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, her birimizi sizin yol arkadaşınız olmaktan büyük bir onur duyuyoruz.

16’ncı yılımızda tekrar Genel başkanlık görevini yeniden almanız nedeniyle biz yeninden büyük bir heyecan, büyük bir motivasyon kazanmış durumdayız. Allah bu milletin önünü her daim açık etsin ve Rabbim AK Parti’ye 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah’a emanet olunuz efendim."

Sergi açılışı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, büyük kutlamalar yerine daha sade etkinlikler yapmayı planlayan AKP tarafından etkinlik alanına, partinin 16 yıllık hikayesini anlatan fotoğraflardan oluşan bir "Zaman Tüneli" ve partiyle ilgili yazılmış kitapların bulunacağı mini kütüphane kuruldu.

Sincan Harikalar Diyarı'ndaki alanda açılan sergiye gelen misafirler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AK Parti’yi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık” ve “Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” sözleriyle karşılandı.

Zaman tüneli şeklinde tasarlanan serginin ilk bölümünde, Erdoğan hakkında 1998 yılında verilen hapis kararına ilişkin gazete kupürleri, Erdoğan'ın 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ne uğurlanışı ve yine aynı yıl Erdoğan’ın, aralarında 15 Temmuz’da şehit düşen Erol Olçok’un da bulunduğu yol arkadaşlarınca Pınarhisar Cezaevi'nde ziyaret edilmesine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

AKP’nin kuruluş sürecinin de anlatıldığı sergide, partinin iktidara gelişinden bugüne kadar tüm seçimler ve yapılan halk oylamalarına ilişkin de bilgiler yer aldı.

AK Parti tarafından kurulan hükümetlerin fotoğraflarına da yer verilen sergide, partinin bu zamana kadar gerçekleştirdiği olağan ve olağanüstü kongrelerden çeşitli fotoğraflar da sergilendi. Erdoğan'ın yurt dışındaki temaslarından ve katıldığı uluslararası toplantılardan fotoğraflara yer verildi. Erdoğan’ın 29 Ocak 2009’da katıldığı Davos Ekonomi Forumu’ndaki “One minute” çıkışından bir fotoğraf karesi de sergide yerini aldı.

4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı

Sergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım'ın görev dönemlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

e-muhtıra, kapatma davası

Sergide AKP hükümetlerini kesintiye uğratmak isteyen vesayet odaklarının girişimleri de geniş yer buldu. 27 Nisan 2007’de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan “e-muhtıra” ve dönemin hükümet sözcüsü Cemil Çiçek’in “e-muhtıra”ya verdiği cevaba ilişkin görseller de sergilendi.

AKP’ye kapatma davası, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, MİT TIR’larına gerçekleştirilen operasyon gibi olaylara ilişkin görseller de sergilendi.

15 Temmuz

Sergide 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görsellere de geniş yer verildi. 15 Temmuz’a ait simge fotoğrafların da yer aldığı bölümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk televizyonuna yaptığı canlı bağlantının da görseline ver verildi.

Sergide, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile milletvekillerinin darbe girişimi esnasında Meclis kürsüsündeki fotoğraflarına ve sokakları darbecilere dar eden vatandaşların görüntülerine de yer buldu.

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara hitapları ve İstanbul ve Ankara’daki 15 Temmuz anıtlarının fotoğraflarının yer aldığı serginin son bölümünde AKP tarafından hayata geçirilen önemli icraatlar ve altında “Daha yapacak çok işimiz var” ifadesi kullanıldı.

Erdoğan ve Yıldırım'ın konuşmaları ile sona erecek

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmalarıyla sona erecek.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın düzenleyeceği etkinliğe, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyelerin yanı sıra bugüne kadar görev almış bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe başkanları, il, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile belde başkanlarından oluşan yaklaşık 6 bin kişi davet edildi.