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"AKP 16 senedir ne yapıyorsa, Hacı Bayram-ı Veli tee 600 sene önceden uyarıyor, tam tersini söylüyordu"

"Cumhurbaşkanı olmak isteyen adayların vaatlerden bahsetmelerine hiç gerek yok"

05 Mayıs 2018 11:33

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Hacı Bayram-ı Veli'nin "Merhametli olunuz", "Sakin olunuz", "Ağırbaşlı olunuz", "Konuşurken gürlemeyiniz, bağırıp çağırmayınız", "Cahillerden sakınınız" ifadelerini okurlarına aktardı. Özdil, "AKP 16 senedir ne yapıyorsa, Hacı Bayram-ı Veli tee 600 sene önceden uyarıyor, tam tersini söylüyordu" dedi. 

"Sen seni bil sen seni" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2018) yazısında Özdil, sözlerine şöyle devam etti:

"Şairdi. Şu melodik efsane ona aitti. Bilmek istersen seni can içinde ara canı geç canından bul anı sen seni bil, sen seni. Bana sorarsanız, kindar nesiller yetiştirilen, öfkeyle hiddetle bağıra bağıra hakaret edilen, cehaletin yüceltildiği, yolsuzlukların ayyuka çıktığı, adaletin yerle bir olduğu, Cumhuriyet emanetine hıyanet edilen Türkiye'de… Cumhurbaşkanı olmak isteyen muhalefet adaylarının vaatlerden projelerden bahsetmelerine hiç gerek yok. Memleketin ihtiyacı, TBMM'nin temel taşı Hacı Bayram'ın öğütlerinde saklı."

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