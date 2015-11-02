AKP 1 Kasım öncesi neler vaat etmişti?

1 Kasım 2015 genel seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre AKP, 13 yıllık iktidarının en yüksek oyunu alarak 7 Haziran'da kaybettiği tek başına iktidarı geri aldı. Türkiye'nin koalisyon sabahına uyandığı 8 Haziran'dan itibaren başlatılan görüşmelerde bir hükümet kurulabilmesi için uzlaşma çıkmayınca partiler yeni seçim bildirgeleri ile 1 Kasım erken seçimi başlangıcını verdi. 7 Haziran öncesi “Seçim ekonomisi uygulamadık, uygulamayacağız” diyen AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1 Kasım bildirgesinde ekonomi vaatleri ile dikkat çekmişti. Bu vaatlerden en öne çıkanı asgari ücretin 1300 liraya yükseltilmesi ve emeklilere 250 lira taksitle konut sahibi olma imkânı getirilmesiydi.

Gözler, yüzde 49,4 oy oranıyla yeniden tek başına iktidara oturan AKP'nin seçim öncesi açıkladığı ve analistler tarafından sonuçlara büyük çlçüde etki ettiği şeklinde yorumlanan vaatlerini uygulayıp uygulamayacağında.

İşte seçmenin gerçekleşmesini beklediği AKP'nin açıkladığı seçim vaatlerinden öne çıkanlar:

Emeklilere yönelik vaatler

- Tüm işçi ve Bağkur emeklilerine yıllık 1200 TL ek destek; Yani ayda 100 TL zam.

- Esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi tamamen kaldırılması.

- TOKİ eliyle 250 TL taksitle emeklilere konut sahibi olma imkanı.

Asgari ücrete yönelik vaatler

- Asgari ücret 1300 TL olacak

- Yapılan işin tehlikesine göre asgari ücrette farklılaşmaya gidilecek

- Kamudaki taşeronlar, kamuda istihdam edilecek

Esnafa yönelik vaatler

- Esnafa 30 bin TL faizsiz kredi desteği

- Emek yoğun sektörlerde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi karşılıksız fabrika binası yapılma sözü.

- Esnafın yıllık 8 bin liraya kadar hesaplanan vergisini alınmaması.

Çiftçiye yönelik vaatler

- Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak

-Genç çiftçilere, proje karşılığı 30 bin TL karşılıksız hibe

- Sera modernizasyonu için faizsiz kredi

- Seralara elektrikte, ticarethane yerine sulama suyu fiyatı uygulanacak

Gençlere yönelik vaatler

- Seçilme yaşı 18'e inecek

- Gençlere. nerede olurlarsa olsunlar, sınırsız, ücretsiz internet erişimi.

- Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin TL'ye kadar proje karşılıksız maddi destek verilecek

- Gençlere 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

- Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti

İlk kez işe giren gencin maaşı bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak

- Lise ve üniversite mezunlarının genel sağlık sigortalarını, gelir testine bakılmaksızın, iki yıl boyunca devlet karşılayacak

- GENÇ-DES; Gençlere destek projesi. Gençlerin kısa film yapmak gibi projelerine karşılıksız destek verilecek.

- Gençlerde evliliğin teşviki için çeyiz hesabı projesi başlatılacak.

Emeklilere yönelik vaatler

- 350 bin engelli vatandaşın bilgi ve teknoloji imkanlarından faydalanması.

- Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli biçimde bırakabilecekleri 'Engelli Yaşam Merkezleri' projesi.

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik vaatler

- Tüm okullara tam gün eğitime geçilecek.

- Orta öğretimi bitiren her öğrencinin bir spor dalından lisans alacak düzeyde, ya da bir enstrüman çalabilecek şekilde eğitim alması sağlanacak.

- Öğretmen akademisi kurulacak.

- Meslek eğitimi yeniden yapılandırılacak.

- Öğrencilerin kaderi tek bir sınava bırakılmayacak; Üniversite sınavları yılda birçok kez, iki, mümkünse üç kez yapılacak.

- Öğrencilerin 330 lira olan burs miktarlarının yılbaşından itibaren 400 liraya çıkarılması.

Sağlık alanındaki vaatler

- Sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda yeni düzenleme

- Hastanelerin nitelikli yatak oranı yüzde 90 üzerine çıkarılacak

- Yurt genelinde oluşturulacak 29 sağlık bölgesinde 56 bin yatak kapasiteli şehir hastaneleri kurulacak

- Milli aşı ile kendi aşımızı üreteceğiz

- 1 milyon bisikletle sağlıklı yaşam projesi başlatılacak

Reform vaatleri

- Hiçbir paralel yapıya kesinlikle izin verilmeyecek

- Yeni anayasa özgürlük, eşitlik, adalet üzerine kurulacak

İnsan onuru ancak insanın tercihlerini yansıtacak özgürlükle olur. Yeni anayasada özgürlükler korunacak, geliştirilecek

- Milli birlik ve kardeşlik projesi korunacak

- Özgürlük güvenlik dengesi korunacak

- Parlamenter sistemin yol açtığı siyasi istikrarsızlıklara karşı, etkin başkanlık sisteminin daha uygun olduğunu düşünüyoruz

- Avrupa yerel yönetimler şartı çerçevesinde, merkezle yerel yönetim ilişkisini yeniden düzenlenecek

- Siyasi partiler kanunu değişecek. Siyasi parti özgürlüğünü güvence altına alacak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, siyasete katılımı teşvik edecek yeni bir siyasi partiler yasası.

- Siyasi etik kanunu çıkarılacak

- Türkiye insan hakları kurumu ve kamu denetçiliği kurumunu daha da etkin kılınacak

- Kamu yönetimi reform gücü oluşturulacak. Bir başbakan yardımcısı önderliğinde kamu yönetimi reformu gerçekleştirilecek

- Kamuda ihale yasası yeniden düzenlenecek

- Kamu taşıtları için yeni kanun çıkarılacak

- Yargıda hızlılık, etkinlik, hesap verilebilirlik, şeffaflık sağlanacak.

- Yüksek yargıda birlik sağlanacak .içtihat düzeyinde dağınıklık giderilecek.

- Disiplin mahkemesi dışında, askeri yargıya son verilecek

- Yüksek Mahkemeler üzerinde TBMM'nin etkinliğini arttırılacak

- HSYK'nın yapısı yeniden düzenlenecek

- Yüksek mahkemelerde üyeliğin ömür boyu kazanılmış hak olmaktan çıkarıp, makul sürelerle sınırlayacağız

Kadın haklarına vaatleri

- Kadın girişimcilere yüzde 85 oranında kefalet imkanı

- Kadınların iş gücüne katılması kolaylaştıracak

- Doğum izni, memuriyet kıdemi olacak

- Çalışan anneler ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta yarı zamanlı çalışıp, tam gün ücreti alacaklar.

- Bütün annelere ilk çocuk için 300, ikinci için 400, üç ve üzeri için 600 lira hediye verilecek.

Ab reformları, çözüm süreci ve çeşitli projeler

- "Doğu'ya ve Güneydoğu'ya huzuru getireceğiz" söylemi.

200 bin kişiye istihdam sağlayacak, Silvan'daki 200 bin hektar alanın sulandırılması projesi.

- "Türkiye'nin AB üyeliği çalışmalarına hız kazandıracağız" vurgusu.

- Mersin-Artvin nükleer enerji projesi.

- Karapınar Endüstri İhtisas projesiyle, ülkedeki en büyük güneş enerji santrali kurulması.

- Yerli marka otomobil üretimi için Ar-Ge başta olmak üzere gerekli çalışmaların devam ettirilmesi.

- Hürkuş, Atak helikopter, Altay vb. projelere verilen desteğin artırılması ve bu sayede yerli savunma sanayinin güçlendirilmesi.