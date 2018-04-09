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"AKP - MHP ittifakında sorun çıktı"

"MHP'liler, 'Böyle giderse ip bir yerde kopar' diyorlar"

09 Nisan 2018 16:06

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, AKP ile MHP'nin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için kurduğu cumhur ittifakında birtakım sorunlar çıktığını iddia etti.

AKP'li bakan ve yöneticiler ile belediye başkanlarının MHP'lilerin taleplerinden şikâyetçi olduğunu ileri süren Özçelik, "İttifakta sıkıntı" başlığıyla yayımlanan (09 Nisan 2018) yazısında "Konu artık Meclis kulislerinde bille dillendirilir oldu" dedi.

Özçelik, yazısının devamında MHP cephesinde de durumun aynı olduğunu, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet"  oyuyla kabul edildiği halk oylamasını hatırlatıp AKP'nin vefasızlık içinde olduğunu vurguladıklarını savundu.

Bir grup MHP'li ile konuştuğunu ifade eden İsmet Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz sohbet ettikten sonra konu AKP ile ittifaka geldi. Tepkililer. 'Hiçbir isteğimiz yerine getirilmiyor' diye söze başladılar. 'Böyle giderse ip bir yerde kopar' diye devam ettiler."

 

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