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AKP - MHP ittifakında 3 konu, liderlere bırakıldı

"AKP istiyorsa, BBP ve SP'ye kendi listelerinde milletvekilliği yeri açsın"

17 Şubat 2018 10:30

Seçim ittifakıyla ilgili düzenlemede her partinin kendi listesiyle seçime girmesi, seçmenin kendi partisine “tek tak” olarak nitelendirilen sistemle oy vermesi üzerinde uzlaşma sağlayan AKP ve MHP, ittifak yapan partilerin pusulada nasıl yer alacağı, ittifakın adının yazılıp yazılmayacağı ve partilere farklı ittifak seçenekleri sunulması konularını, taraflardan gelen itirazlar üzerine liderlere bıraktı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan ve Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP’nin başka seçmenlerle ittifak arayışından rahatsız olduğu iddia edilen MHP, “AKP istiyorsa, BBP ve SP’ye kendi listelerinde milletvekilliği yeri açsın” görüşünü dile getiyor.

İki ayrı taslak

MHP, 18 Mart’ta yapılacak kongresi öncesinde ittifakla ilgili düzenlemenin de çıkarılmasını istiyor. AKP, bu nedenle yerel seçimlerde uygulanacak seçim mevzuatında yapılacak değişikliklerle ittifak düzenlemesi konusunda iki ayrı taslak hazırladı. Yerel seçimlerle ilgili uyum taslağının 16-17 maddeden oluştuğu; Siyasi Partiler, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Milletvekili Seçim yasaları olmak üzere 3 yasada değişiklik içeren ittifak taslağının ise 15 madde dolayında olduğu kaydedildi. İttifakın da yerel seçimlerle ilgili taslakla birlikte çıkarılması yönünde karar verilmesi durumunda her iki taslak birleştirilerek gelecek hafta TBMM’ye sunulabilir. Önceki gün telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya gelerek ittifak düzenlemesini görüşecek

 

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