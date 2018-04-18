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"AKP - MHP ittifakı zorlanıyor, Erdoğan'ın ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesi ham bir hayal"

"Bu, AKP için olabilecek en büyük kâbus senaryosu"

18 Nisan 2018 13:01

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Mumcu, "Cin şişeden çıktı" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2018) yazısında "Artık erken seçime gidilmesi de AKP’nin MHP’yle anlaşamayarak seçimlerin zamanında yapılması da iki parti arasındaki ittifakın zorlandığı gerçeğini değiştirmiyor" diyen Mumcu, şunları kaydetti:

"Hele Ankara ve/veya İstanbul belediye başkanlıklarının AKP’nin elinden gitmesi ihtimali ise iktidar için olabilecek en büyük kâbus senaryosu. Böylesi bir yıkımın ve MHP’yle muhtemel uzlaşmazlıkların gölgesinde girilecek genel seçimde en azından ilk turda cumhurbaşkanlığı ham bir hayal."

 

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