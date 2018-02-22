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AKOM'un işgali davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

AKOM'u işgal ettikleri iddiasıyla yargılanan 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 41'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

22 Şubat 2018 14:03

15 Temmuz darbe girşiminde, Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) işgal girişiminde bulunan 5 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu, 9'u rütbeli 17 askerin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar son savunmalarını yaparak beraat ve tahliye talebinde bulundu

Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, darbe girişiminden önce Harp Akademileri Komutanlığında öğretim görevlisi olarak görev yapan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay, Yüzbaşı Hakan Özhan, Yüzbaşı Ramazan Derviş, öğrenci yüzbaşı Levent Aksoy ve öğrenci yüzbaşı Mehmet Fatih Güven’i 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 'mala zarar vermek' ve 6 müdahile karşı 'kasten yaralama' suçlarından 41’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanıkların yargılama aşamasında pişmanlık gösterir bir beyanda bulunmadıklarını kararında vurgulayan mahkeme, bu nedenle sanıklar hakkında verilen cezalarda herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Ramazan Sezer’in iki kişiye karşı 'silahla tehdit' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Sanık Sezer hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, diğer sanıklar Emin Karaca, Hasan Hüseyin Sağlam, Haydar İpeker, İsa Uysal, İsmail Erol, Muhammed Fıstıkçı, Mükerrem Karataş, Ömer Faruk Çimen, Cevdet Deniz, Halil Güler ve Serdar Pattanoğlu’nun üzerilerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

 

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