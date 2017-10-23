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AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

Önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek

23 Ekim 2017 17:50

Meteoroloji İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresini yarın (24 Ekim 2017) yağış beklediğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere özellikle batı kesimlerde hava sıcaklığının 3 ile 7 derece birden azalması bekleniyor.

Önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günü yağışla birlikte özellikle batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ile 7 derece birden azalması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

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