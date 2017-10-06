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AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Sıcaklık 13 dereceye kadar düşecek

06 Ekim 2017 14:44

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hafta sonu sağanak yağış uyarısı yaptı. Bugün 26 derece olan hava sıcaklığı pazar günü 13 dereceye kadar düşecek.

İstanbul hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bugün ortalama 26 derece olan hava sıcaklığı yarın 17 dereceye düşecek. Kentte gün boyu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklığı pazar günü 13 dereceye kadar düşecek, yağış da aralıklı olarak sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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