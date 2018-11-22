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AKOM'dan fırtına ve yağmur uyarısı

Gökhan ÇELİK - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağmur ve fırtına uyarısında bulundu

22 Kasım 2018 15:07

Gökhan ÇELİK - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağmur ve fırtına uyarısında bulundu.
AKOM\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiler doğrultusunda Kuzey ilçelerimizde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli (20-35kg/m2) şekilde etkili olan yağışların, öğle saatlerine doğru il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalacağı, yeni hafta başına kadar sıcaklıkların 11-13°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul\'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı\" 

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