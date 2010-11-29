-AKOM: UÇAK VE HELİKOPTER KULLANIMINA GEREK KALMADI İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Haydarpaşa Tren Gar'ında çıkan yangın için Ankara'dan havadan söndürme araçlarının getirildiğini, ancak yoğun söndürme çalışmaları nedeniyle bu araçlara gerek kalmadığını bildirdi. İtfaiyenin geç geldiği ve yangına müdahale edemediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, yangından hemen sonra yapılan ilk belirlemelere göre, ahşap çatı katında yalıtım ve çatı tamiratı çalışmaları yapıldığı, günlük çalışmaların bitiminden sonra yangının başladığı bildirildi. Yangının koku ve dumanın yayılmasıyla anlaşıldığı belirtilen açıklamada, gar personelinin zaman kaybetmeden itfaiyeden yardım istediğinin anlaşıldığı kaydedilerek, ''Yangının duyulmasından kısa bir süre sonra İstanbul Valiliği ve İstanbul İtfaiyesi tarafından Ankara'dan havadan söndürme aracı getirtilerek havaalanında konuşlandırıldı. Ancak yapılan yoğun söndürme çalışmaları nedeniyle uçak ve helikopterlerin kullanılmasına gerek kalmadı. Binanın hassas, kagir ve ahşap karışımı olması nedeniyle teknik ve özellikli söndürme çalışması yapıldı'' ifadeleri kullanıldı. Yangının İstanbul İtfaiyesi ve söndüren gemilerinin müdahalesi ile yayılmadan söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, alınan ihbarlarla alarma geçen itfaiyenin tüm gruplardan ekiplerini bölgeye sevk ettiği, Kadıköy grubunun olay yerine 15.28'de gelerek yangına müdahale etmeye başladığı bildirildi. Açıklamada şöyle devam edildi: ''Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, ahşap olan çatı katının ön tarafından başlayarak kanatlara doğru sirayet etti. Ekipler kısa sürede dört bölgeden alevlere müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya başladı. İtfaiye 57 araç ve 162 personel ile yangına müdahale ederek yayılmasını önledi. İstanbul İtfaiyesi, Söndüren gemilerinden de yardım isteyerek söndürme çalışmalarına dahil etti. Yoğun çabalar sonucu yangın çatıdan binanın diğer yerlerine yayılması kısa sürede önlendi. Çatıda yapılan ilk belirlemelere göre ön cephesi ve yan cephelerinin bir bölümü hasar gördü. Yangın yaklaşık 1 saat 15 dakikada kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bazı iddialara göre itfaiyenin geç geldiği, yangına müdahale edemediği, gerçeği yansıtmamaktadır. Yangın söndürme çalışmaları sırasında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Selamet, Genel Sekreter Adem Baştürk ve İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, ekipleri sevk ve idare etti.''