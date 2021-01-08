AKOM: İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor; 14 Ocak'tan sonra kış kendisini hissettirecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul bu akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Hafta sonunda da sağanak yağış bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hissettireceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul’da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken, barajların doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM’un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu sağanak bekleniyor

Açıklamada bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi. Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Ocak ortasında kış kendini hissettirecek

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C’ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C’ler civarına gerileyeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denildi. (DHA)