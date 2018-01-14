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Akollü sürücü otomobille, aydınlatma direğine çarptı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Kazım Şen (67), yaralandı

14 Ocak 2018 04:46

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Kazım Şen (67), yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu\'ndan meydana geldi. Kazım Şen yönetimindeki  70 FH 187 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Şen yaralanırken, direk de devrildi. Kazım Şen, çağırılan ambulansla hastareye kaldırıldı. Şen\'in yapılan testinde 2.72 promil alkollü olduğu saptandı.

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