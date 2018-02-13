"AKM'yle ilgili yıkım kararı çok hatalıdır, baş mimarın oğlunu sürece katmak hatayı hafifletmez"

Uzun yıllar Mimarlar Odası'nda görev alan, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kurucusu mimar Doğan Hasol, İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) yıkım çalışmalarına tepki gösterdi. AKM’nin ön cephesinin korunacağının söylendiğini ancak söküm işlemlerinin şimdiden başladığını belirten Hasol, "Yıkım kararı çok hatalıdır. AKM başmimarının oğlunu sürece katmak hatayı hafifletmez” dedi.

Yıllardır atıl durumda bulunan ve yıkımı tartışmalara konu olan AKM’yle ilgili çalışmalar, Beyoğlu Belediyesi’nin 2 hafta önce ‘yıkım ruhsatı’ vermesiyle birlikte başladı. Yaklaşık 10 yıldır içinde herhangi bir etkinlik düzenlenmeyen ve 2013 yılındaki Gezi protestolarının da simgelerinden biri olan AKM’nin ön cephesindeki yıkım çalışmalarını, kişisel Twitter hesabından eleştiren Hasol, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul AKM’nin ön cephesi korunacak deniyordu, sökümüne başlanmış bile. Bu nasıl bir korumadır? AKM, mimarlığımızın vazgeçilmezlerindendir ve topluma mal olmuştur. Yıkım kararı çok hatalıdır. AKM başmimarının oğlunu sürece katmak hatayı hafifletmez."