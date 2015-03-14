AKM'nin önüne pastane gecekondusu!

Kendisini “AKM ihanetini didikleyenlerden biri” olarak tanımlayan eski Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Üstün Akmen, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) kullanım alanı içerisinde olan yeşil alanın önüne Gezi Pastanesi tarafından onarım adı altında inşa faaliyetleri yapılmakta olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’a konuşan Akmen, daha önce de var olan, ancak sadece kaldırıma ahşap bir podyum yapılarak üzerine masalar konulan ve kötü hava şartlarında üstü geçici bir sistemle örtülen mekâna, şimdilerde kalıcı nitelikte uygulamalar yapıldığını belirtti.

Daha önceki uygulamada o dönemin AKM Müdürlüğünce işlem yapılmış olduğunu söyleyen Akmen, Beyoğlu Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve ilgili Bakanlıklara durumun aktarıldığını vurguladı.

“Bugünkü durumun farklı” olduğunu belirten Akmen, “Şu anki inşai faaliyet eskisine göre daha da büyütülerek yapılmakta, AKM’nin kullanımındaki bu alan elden gitmekte ve ileride AKM’de yapılacak uygulama sırasında bu alan kullanılamayacak hale gelmekte” dedi.

Kaldırımlara kafeterya/café yapmanın birçok ülkede olduğu gibi bizde de uygulandığını söyleyen Akmen, “Doğaldır, hiçbir itirazım olamaz. Ancak bu işler mekân şahsa ait ise binanın önüne bina sakinlerinden izin alınarak ve kira ödenerek yapılır. Oysa Gezi Pastanesi’nin önündeki söz konusu alan AKM Müdürlüğü’ne ait” diyerek, uygulamanın Gezi Pastanesinin kendi sahibi olduğu alana değil, başka bir mülkiyete ait yere yapılmakta olduğunu vurguladı.

AKM Müdürlüğü’nün izni olmadan bu işlerin yapılmasının mümkün olamayacağını, olmaması gerektiğini savunan Akmen, uzun süreden beri devam eden tadilat ve ek inşaat işleriyle ilgili olarak AKM Müdürlüğü’nün ne gibi işlemlerde bulunduğunu sordu.

“Yoksa Müdür Beyimiz olayı görmezden mi gelmektedir ya da kültürlü Kültür Bakanımız bu alanı gözden mi çıkarmıştır?” diye soran Akmen, İstanbul’un en önemli ve metrekare fiyatı en yüksek olan Beyoğlu ilçesinde, Taksim’de böyle illegal bir iş halkın gözü önünde yapılabiliyorsa, varın siz düşünün daha başka yerlerde neler yapılıyor” dedi.

Gezi Pastanesi’nin sahibinin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yakını olduğunun, hatta Cumhurbaşkanıyla da yakın ilişkiler içinde bulunduğunun, giderek müşterek işler yaptıkları yolunda haberler alındığının altını çizen Akmen, AKM Müdürünün ivedilikle yasal işlem başlatması gerektiğini, aksi takdirde kendi deyimiyle “Büyük AKM günahının” onun da üstüne yıkılacağını söyledi.

Gezi Pastanesi yetkililerinin alanın AKM’ye ait bir parsel olmadığını, Belediyeden kiraladıklarını belirtmelerine karşılık, Akmen alanın büyük bir kısmının AKM’ye tahsisli olduğuna dair kendisinde tapu kaydı bulunduğunu, gerektiğinde bunu ispatlayabileceğini ileri sürdü.