AKM'nin müteahhidi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AKM’nin yenilenme ihalesini kazanan Özsoy İnşaat’ın başında bulunan iş adamı Rafet Özsoy silahlı saldırıya uğradı. Özsoy, Üsküdar'daki holding merkezinde kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; olay saat 14.30 sıralarında Küçükçamlıca Mahallesi'ndeki Şahlanoğlu Çamlıca villaları içerinde bulunan Özsoy İnşaatın holding binasında meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan işadamı Rafet Özsoy, özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Özsoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlar olay sonrası kaçarken polisin incelemesi sürüyor.
Rafet Özsoy, AKM için 2009'da yapılan yenileme ihalesini kazanmıştı.