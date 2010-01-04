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Ekonomi

Akmerkez'den kiralara dev indirim

Akmerkez, kiracılara 1 Ocak 2010-31 Mart 2010 tarihleri arasında yüzde 35 oranında indirim yapılmasına karar verildiğini duyurdu

04 Ocak 2010 02:00

T24 - Akmerkez, kiracılara 1 Ocak 2010-31 Mart 2010 tarihleri arasındaki kira dönemleri ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile yüzde 35 oranında indirim yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Akmerkez geçtiğimiz yılın eylül ayında da yılbaşına kadar geçerli olmak üzere yüzde 35 indirim yapmıştı.



Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, yönetim kurulunun 31 Aralık 2009 tarihli kararı uyarınca, finansal piyasalarda devam etmekte olan olumsuz gelişmelerin gayrimenkul piyasasındaki etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.


Açıklamada, bu değerlendirmeler neticesinde kiracılara 1 Ocak 2010-31 Mart 2010 tarihleri arasındaki kira dönemleri ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki dolar kurları üzerinden yüzde 35 oranında (ve 1 ABD Doları = 1,1 TL altında kalmamak ve belirlenen dolar kurunun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi kaydı ile) indirim yapılmasına karar verildiği belirtildi.
 

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