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Ekonomi

Akmerkez'den kira indirimi

09 Eylül 2009 15:38

Akmerkez, kirasını düzenli ödeyen kiracılarının yıl sonuna kadarki ödemelerinde yüzde 35 indirim yapacağını duyurdu.

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformununda (KAP) yayımlanan açıklamasında, finansal piyasalarda devam etmekte olan olumsuz gelişmelerin gayrimenkul piyasasındaki etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Akmerkez Ticaret Merkezi'ndeki mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen kiracılarımızın arasından, şirketimiz tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olan kiracılarımıza 1 Eylül-31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki kira dönemleri ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki dolar kurları üzerinden yüzde 35 oranında (ve 1 dolar = 1,1 lira altında kalmamak ve belirlenen dolar kurunun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi kaydı ile) indirim yapılmasına, kira bedellerinin bu şekilde tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

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