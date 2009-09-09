Akmerkez'den kira indirimi

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|Akmerkez, kirasını düzenli ödeyen kiracılarının yıl sonuna
kadarki ödemelerinde yüzde 35 indirim yapacağını duyurdu.
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma
Platformununda (KAP) yayımlanan açıklamasında, finansal piyasalarda devam
etmekte olan olumsuz gelişmelerin gayrimenkul piyasasındaki etkilerinin
değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar
kaydedildi:
Akmerkez Ticaret Merkezi'ndeki mevcut kiracılarımızdan,
münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar
dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen kiracılarımızın arasından, şirketimiz
tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olan kiracılarımıza 1 Eylül-31 Aralık
2009 tarihleri arasındaki kira dönemleri ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı
ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki dolar kurları üzerinden
yüzde 35 oranında (ve 1 dolar = 1,1 lira altında kalmamak ve belirlenen dolar
kurunun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak
değerlendirilmemesi kaydı ile) indirim yapılmasına, kira bedellerinin bu şekilde
tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine; katılanların oy
birliği ile karar
verilmiştir.”