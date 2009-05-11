Akmerkez'deki inşaat faaliyetleri durduruldu

Beşiktaş Belediyesi, Akmerkez binasında "İskele Belgesi"ne aykırı yapılan tüm faaliyetleri temsilen, çarşı binasının teras kısmına mühür atıldığını, konuyla ilgili yapı tatil tutanağı düzenlenerek yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.



Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş ilçesi, Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi'nde bulunan Akmerkez çarşı bloğunun, 1990'lı yıllarda yapıldığı ve binaya ilişkin "Yapı Kullanma İzin Belgesi" aldığının, imar işlem dosyasının tetkikinden anlaşıldığı ifade edildi.



Yapı ilgililerinin, Belediye Başkanlığına, cephe yenilemesi ve çarşı bloğu içerisinde zorunlu bazı onarım işlerinin yapılmasına yönelik müracaatı üzerine, İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 15. maddesi kapsamında yapılmak istenen basit onarım işleriyle ilgili "İskele Belgesi" düzenlendiği, verilen süre zarfında onarım işlerinin tamamlanamamasından dolayı ilgililerinin talebi üzerine aynı işlerin devamını yapmak üzere belgenin yenilendiği bildirildi.



Açıklamada, gerek Beşiktaş Belediye Başkanlığına, gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı teknik elemanlarınca yapılan inceleme sonucu Beşiktaş Belediye Başkanlığına gönderilen yazı eki tespit tutanağında, "12 Mart 2009 tarihinde söz konusu yerde, başkanlığımız teknik elemanlarımızca yapılan mahallen tetkikte, mevcut binada dış cephe yenilemesi yapıldığı, tamirat için gerekli malzemelerin taşınması için kullanılacak vinç sisteminin kullanılması amacıyla çelik konstrüksiyon iskeletlerin kurulduğu, reklam panolarının bu iskeletlere monte edildiği tespit edilmiş olup, yapılan tetkikte herhangi bir ilave inşaat yapılmadığı tespit edilmiştir" denildiği kaydedildi.



Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yazısı gereği Beşiktaş Belediye Başkanlığının teknik elemanlarınca yapılan inceleme sonucu, Kat Malikleri Kurulu ve onarımdan sorumlu Teknik Uygulama Sorumlusu Yüksek Mimar Filiz Yılmaz'a, düzenlenen "İskele Belgesi"nde belirtilen işlerin dışında herhangi bir işlem yapılmaması, aksi taktirde haklarında yasal işlemlerin başlatılacağı hususunun bir yazı ile bildirildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 7 Mayıs 2009 tarihli 4531 sayılı yazısı gereği, mahallinde yapılan tetkikte, Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce düzenlenmiş İskele Belgesi'ne aykırı olarak anılan yazı eki tespit tutanağında bahsedildiği şekilde; mevcut ve kullanılır durumdaki yapının çarşı katlarında korkuluk, döşeme kaplaması, dış cephe kaplaması yenileme faaliyetleri ile birlikte; mevcut ve kullanılır durumdaki yapının çarşı katlarında korkuluk, döşeme kaplaması, dış cephe kaplaması yenileme faaliyetleri ile birlikte; mevcut galeri boşluklarının kısmen kapatıldığı, son kattan çatı katına çıkan ilave yürüyen merdiven imal edildiği, çarşı bloğuna ait terasa çelik profillerin kurularak kısmen camekan ile kapatıldığı, çarşı bloğu dış cephesinde cam giydirme cepheye ait çelik profillerin yerleştirildiği, 3 bloğu birbirine bağlayan çarşı bloğu mevcut çatı örtüsü altında çelik putreller ile çatı konstrüksiyon kurulduğu, dış cepheye reklam panolarının yerleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine inşaat faaliyeti durdurularak binada İskele Belgesi'ne aykırı yapılan tüm faaliyetleri temsilen çarşı binasının teras kısmına mühür atılarak, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun 12,13,18. Maddeleri ile TCK'nın 184. maddesine göre 8 Mayıs 2009 tarih ve 28/24 cilt/sıra sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek yasal işlemler başlatılmıştır."

