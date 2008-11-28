Akmerkez'de 22 kiracıdan ültimatom

Kira kavgası Akmerkez'e sıçradı. TMD'ye bağlı 22 mağaza "Kirada yüzde 50 indirim olmazsa çıkıyoruz" diye dilekçe verdi. TMD Başkan Yardımcısı Ak: Sıra Kanyon'da.



Alışveriş merkezleri ile kiracıları arasında yaz aylarında başlayan kira tartışmasına en son Akmerkez eklendi. Aralarında Park Bravo, Tommy Hilfiger, Lacoste gibi mağazaların da sahibi olan toplam 22 kiracı Akmerkez yönetimine "Kirada yüzde 50 indirim yapın aksi halde çıkıyoruz" diye dilekçe verdi.



Kiracılar adına dilekçeyi veren Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkan Yardımcısı bugün de 30 mağaza için Kanyon yönetimine dilekçe vereceklerini söyledi. Alışveriş Merkezleri ile markalar arasında bir süredir yaşanan kira tartışması ekonomik krizle birlikte daha da alevlendi. Trabzon'da kepenk kapatma, Ankara'da protestoya kadar varan kiracı-AVM tartışmasına son halka İstanbul'daki Akmerkez oldu. Türkiye'nin en önemli ve büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Akmerkez'de bulunan 22 markanın kiracısı TMD Başkanı Selçuk Güzenge aracılığı ile bir dilekçe verdi.



Temmuz 2007'den beri ciroların düşmesine karşın kiraların sürekli yükseldiğinden rahatsızlıklarını dile getiren markalar dilekçenin sonuna "Yüzde 50 kira indirimi yapmazsanız, çıkıyoruz" ibaresini ekledi. Çıkma talebini dile getirenler arasında önemli markalar var. Örneğin Akmerkez'de Park Bravo grubu ve markasının sahibi Kamil Özçoban'ın üç marka ve mağazası var. Edinilen bilgiye göre merkezde metrekare fiyatları 200 dolar civarında ve sadece Park Bravo grubuna ait mağazaların toplam kirası 160 bin dolar. Unitim Holding'e bağlı Tommy Hilfiger ve Accesorise, Camper, Aydınlı ile Diesel gruplarına ait üçer mağaza, Lacoste çıkmak isteyenler arasında yer alıyor.



"AVM'ler kılını kıpırdatmıyor "



Tescilli Markalar Derneği Başkan Yardımcısı ve Jeaneration Tekstil Yönetim Kurul Başkanı Aydın Ak; "Üyelerin şikâyeti üzerine harekete geçtik. Ekonomik durgunluk ve kur farkı markaları çok zor durumda bıraktı. Ellerindeki stokları tüketmek için, indirimden, zararına satışa kadar her yolu denediler. Ancak bazı alışveriş merkezleri ise kılını kıpırdatmıyor. Tekstil firmaları 100 kazanırken şimdi yüzde 40 daha az kazanıyor veya zarar ediyor. Oysa AVM'ler halen 100 kazanırken, 100 kazanmaya devam ediyor" dedi. "Akmerkez kuru 1.30'da sabitlemek istedi, ancak bu da kurtarmıyor" diyen Ak, markaların yüzde 50 indirim istediğini söyledi.

