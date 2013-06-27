AKM'deki Atatürk posteri 'bakım' gerekçesiyle indirildi

11 Haziran günü polisin Taksim Meydanını yeniden kontrolüne almasına kadar Gezi Parkı eylemlerine katılan siyasi ve sivil toplum örgütlerinin bayraklarının yer aldığı AKM’ye 2 Türk bayrağı ve ortasına da Atatürk posteri asılmıştı. Ancak AKM'ye asılan dev Atatürk posteri dün akşam saatlerinde indirildi.

AKM önünde bekleyen polis yetkilileri, AKM’de yer alan Atatürk'ün posterinin alt kısmının şiddetli rüzgar nedeniyle öğle saatlerinde yırtıldığını bu yüzden indirilmesi gerektiğini, yenilendikten ve yıkandıktan sonra yerine tekrar asılacağını söyledi.