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AKM'de yıkım başlıyor

Yıllardır atıl durumda olan İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkım için geri sayım başladı

06 Ağustos 2017 20:31

Yıllardır atıl durumda olan İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkım için geri sayım başladı. Plana göre, yeni bina eskisine göre daha büyük bir alanda inşa edilecek.

Hürriyet gazetesi'nin haberine göre, yeni bina eskisine göre çok daha büyük bir alanda inşa edilecek. Binanın oturduğu parsel 5 bin 794 metrekareden 35 bin 206 metrekareye çıktı. Maliye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait parseller Kültür Bakanlığı'na devredildi. Dolmuş durakları ve Libya Konsolsoluğu'nun bir kısmı da yeni yapılacak AKM'ye geçti.

Atatürk Kültür Merkezi binasının yıkılabilmesi için Koruma Kurulu'nun kararı gerekiyor.



AKM'nin tarihi


Atatürk Kültür Merkezi, 1969'da "İstanbul Kültür Sarayı" olarak hizmete girdi. 1970'te çıkan yangında büyük hasar gördü. Yangından sonra 1978'de Atatürk Kültür Merkezi olarak açıldı. 2005'te dönemin Kültür Bakanı Atilla Koç binanın yıkılmasını önerdi. 2012'de onarıma başlandı. Ancak onarımın mümkün olmadığı anlaşılınca çalışmalar durduruldu.

Yeni projenin AKM'nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından çizileceği belirtiliyor.

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