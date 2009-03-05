Akman’ın istifasını 2 yıl ‘unutmuşlar’

RTÜK Başkanı Akman’ın, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. ve Kanal 7 yöneticileriyle ortak olduğu Etkin Eğitim ve Organizasyon Ltd Şti’deki istifasının 2 yıl sonra işleme konulduğu ortaya çıktı. İstifa, şirket karar defterine işlenirken ‘yanlışlıkla’ unutulmuş



İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre, Deniz Feneri e.V. soruşturması sırasında adı gündeme gelen Beyaz Holding ve Kanal 7’nin yöneticisi Zekeriya Karaman ile İsmail Karahan’ın ortak ve yönetici olduğu Etkin Eğitim ve Organizasyon’un yönetim kurulu, 31 Mayıs 2007’de toplandı. RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın 2 yıl önce şirketin müdürlüğünden istifa ettiğine ilişkin dilekçesi, gündemin birinci maddesi olarak ele alındı. Karar defterine bu görüşmenin sonucu şöyle yazıldı: “Sehven (yanlışlıkla) gündeme alınması unutulan A. Zahid Akman tarafından 22 Temmuz 2005 tarihinde verilmiş olan şirket müdürlüğünden istifa dilekçesinin kabülüne oybirliğiyle karar verildi.”



Beyaz Holding’i temsilen Zekeriya Karaman ile İsmail Karahan’ın imzalarının yer aldığı karar, 12 Temmuz 2007’de İstanbul 28. Noteri’ne tasdik ettirildi.



Tarihler birbirine çok yakın



2 yıl sonra karar altına alınan istifa dilekçesinin tarihi ile Akman’ın RTÜK Başkanlığı’na getirildiği tarihlerin yakınlığı dikkat çekti. Akman 15 Temmuz 2005’te RTÜK Başkanı olmuştu. Akman’ın yasa gereği, bu tarihten sonra ticari bir şirkette ortak ve yönetici olmaması (ticari faaliyette bulunmaması) gerekiyordu. Akman’ın istifa dilekçesinin altında ise 22 Temmuz 2005 tarihi yer alıyor. Bu nedenle Akman, RTÜK Başkanı olduktan bir hafta sonra istifa etmiş görünüyor. Ancak istifanın 2 yıl sonra karar defterine işlenmesi ve noter tasdikinin yapılması, “gerçekte istifa hiç olmadı, tartışmalar çıkınca geriye dönük tarih taşıyan bir karar ve noter belgesi mi düzenlendi” kuşkusunu doğurdu.



İstifa işlemi de aynı noterden



İşlemin, İstanbul 28. Noterliği’nce yapılmış olması da ayrı bir tartışma konusu. 28. Noter, Akman’ın ortaklarının şirketi Beyaz Holding’in kararlarını geçmiş tarihli olarak tasdik etmekle de suçlanmıştı. Akman’ın Merkez Medya Basım Reklam AŞ’deki hisselerinin satın alınması kararı ile ilgili noter işleminin tarihi olan 25 Temmuz 2005, satın almaya ilişkin yönetim kurulu kararının altındaki tarihten (27 Temmuz 2005) iki gün önceye denk geliyor. İstanbul 28. Noteri’nin bu işlemine ilişkin iddiayı, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti.



Türkiye Noterler Birliği Genel Başkanı ve İstanbul 28. Noteri Hasan Yeni ise “Noterliğimizde yapılan bu işlemler Beyaz Holding AŞ’ye ait bazı kararların aslının aynı olduğunun onaylanmasıdır. Bizim karar tarihini araştırmak gibi bir görevimiz ya da sorumluluğumuz bulunmuyor” diye konuşmuştu.





Akman ne demişti?



RTÜK Başkanı Zahid Akman, Almanya’daki Deniz Feneri e.V yolsuzluğunun ortaya çıkmasının ardından ceza alan sanıklarla gündeme gelen ticari ortaklıklarını sürekli yalanladı. Davada hapis cezası alan Mehmet Gürhan ve Kanal 7’nin hissedarı Zekeriya Karaman’la ortaklığının RTÜK Başkanı olmadan önce gerçekleştiğini söyleyen Akman, 3 Eylül 2008’de yaptığı açıklamada “3.5 yıldır ne yurt içinde ne yurt dışında hiçbir ticari faaliyetim bulunmamaktadır” dedi.

Akman’ın Ankara’daki Armada iş merkezinin sahibi olan Hayat Yapı’nın yüzde 3.3 oranında hissedarı olduğu ortaya çıkınca avukatı Ali Yıldız, müvekkilinin ticari faaliyette bulunmadığırı, yalnız hissedar olarak kira geliri elde ettiği için yasadışı bir durum bulunmadığını açıkladı.





Kılıçdaroğlu açıkladı



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım 2008 günü, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a, “Tüm ticari işlemlerde kendisini temsil etmek üzere” vekâletname verdiğini gösteren yeni belgeler açıkladı.

Akman, Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla ilgili olarak, “Yine gıyabımda benimle ilgili birtakım iddialarda bulunmuş. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan meydan okuyorum. Eğer iddialarınıza güveniyorsanız ve hukuki olduğunu iddia ediyorsanız lütfen gelin, benimle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değerli komisyon üyeleri milletvekillerinin ve medyanın huzurunda bu konuları gündeme getirin, ben de cevabını vereyim” diye konuşmuştu.



Şirket belediye ihalesini aldı



Etkin Eğitim ve Organizasyon Limited Şirketi, 1997 yılında kuruldu. Ortakları ise Kanal 7’nin de ortağı ve yöneticisi olan Zekeriya Karaman ile İsmail Karahan. İTO kayıtlarına göre sermayesi 5 milyon TL olan şirketin faaliyet konusu, eğitimi destekleyici faaliyetler. Kurulduğu günden beri faal olan şirket, son olarak Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç tarafından gündeme getirildi.

Genç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu’nun (İSMEK) 2006-2008 arasındaki 200 milyon TL’lik ihalelerini alan ve Karaman’ın başında olduğu şirketlerden birisinin de, Etkin Eğitim ve Organizasyon olduğunu söyledi.







