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Akman'dan kumar iddialarına yalanlama

Las Vegas'da kumar oynarken görüldüğü habeleri üzerine Akman avukatı aracılığıyla iddiaları yalanladı, iftira olarak niteledi.

11 Ocak 2010 02:00

T24- Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman Las Vegas'ta kumar oynadığı iddialarına avukatı aracılığı ile yanıt verdi. Yapılan açıklamada iddialar asılsız iftira olarak nitelendi, yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

Zahid Akman'ın avukatı Hakan Yıldız yazılı açıklama yaptı.

Akman'ın  RTÜK tarafından görevlendirilmesi sebebi ile ABD'nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği-2010 fuarına katıldığını belirtti, kumar oynadığına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

Avukat Yıldız, "Otel kompleksinde yer alan fuar alanı ve seminer salonlarında çalışmaları ve konferansları diğer katılımcılarla beraber görevli olarak takip eden müvekkilim aleyhindeki bu asılsız iddialar; müvekkile karşı uygulanan linç ve iftira kampanyasının ne boyutlara ulaşabileceğinin en bariz kanıtıdır" dedi.

Açıklamada, "Kişilik haklarına  fütursuzca saldırının, iftiranın, haysiyet cellatlığının" habercilik; 'ben istediğimi söylerim yazarım o kişide yıllarca kendini aklamaya çalışsın' anlayışının ise basın özgürlüğü gibi algılandığı bir zamanda; müvekkilim, bu müzmin müfterileri önce Allah'a sonra da Türk adaletine havale etmektedir" ifadesine yer verildi.

Zahid Akman, Tüketici Elektroniği Fuarı için gittiği Las Vegas'ta gazetecilere yakalanmış ve Taraf yazarı Kemalettin Bulamacı, Akman'ı gördüğü geceyi anlatmıştı

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