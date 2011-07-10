T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKMAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ ANKARA (A.A)

10 Temmuz 2011 12:55

-AKMAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Erdoğan Kara tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından sorguları gerçekleştirilen zanlıların, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''sahtecilik'' iddiasıyla tutuklanmaları talep edildi. Zanlılar, Nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24