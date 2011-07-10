-AKMAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zahid Akman, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik ve Erdoğan Kara tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından sorguları gerçekleştirilen zanlıların, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''sahtecilik'' iddiasıyla tutuklanmaları talep edildi. Zanlılar, Nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılacak.