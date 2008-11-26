Akman'a 'kara para' takibi

Fener'in gerekçeli kararı açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, “Deniz Feneri” soruşturmasında adları geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin malvarlığına ilişkin inceleme başlattı.“Deniz Feneri” soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, MASAK Başkanlığı'na yazı yazarak, soruşturmada adları geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, kanalın yönetim kurulu üyeleri İsmail Karahan ve Mustafa Çelik ve şirket ortağı Harun Kapuyoldaş ile Almanya'daki Deniz Feneri Derneği yöneticisi Mehmet Gürhan'ın kişisel mal varlıkları ile bu kişilerin varsa ortağı oldukları şirketlerin mal varlıklarının incelenmesini istedi.İnceleme kapsamında, yasal olmayan yollardan para girişi olup olmadığı ile kara para aklanıp aklanmadığı araştırılacak. MASAK, elde ettiği bulguları, “Deniz Feneri” soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunacak.