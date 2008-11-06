Akman'a dolandırıcılık davası

RTÜK Başkanı Zahid Akman’a Almanya’dan şok haber.

CHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Kılıç İstanbul'da yaptığı basın toplantısında, RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında Almanya'da Köln Asliye Hukuk mahkemesinde dava açıldığını söyledi.



Bugün CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'le birlikte habercilerin karşısına çıkan CHP MYK Üyesi Ali Kılıç, RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında açılan davaya 3 kişinin şikâyetinin neden olduğunu, ayrıca 60 kişinin daha aynı konuda vekâletinin alındığını söyledi. Frankfurt Savcılığı'nın "nitelikli dolandırıcılık" iddiasını içeren davayı kabul ettiğini belirten Kılıç, suç iddiasının Akman'ın yöneticisi olduğu Almanya'daki kooperatifle ilgili olduğunu ifade etti.

Akman hakkında dava açmak için 60 kişinin daha avukata vekalet verdiğini vurgulayan Kılıç, "Sırada 1600 kişi daha var' dedi.